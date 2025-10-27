Одежда для кошек и собак: сколько стоит и можно ли ее носить котам и собакам

Одежда для собак / © Associated Press

С наступлением холодов все больше хозяев начинают одевать своих домашних любимцев в теплые вещи. Ветеринары говорят: порой убирать надо не только собак перед прогулкой. Но и даже котов дома.

Поэтому, какие вещи выбрать, чтобы и красиво, и удобно — в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Одежда для животных

Кот Вермакс почти лысый, и мерзнет моментально. Поэтому его, говорит Ирина, надо утеплять. Но что именно одеть — выбор непростой. Потому что у этой парочки отдельный шкаф для вещей.

«Когда очень холодно, потому что этот кот любит гулять на улице — то мы ему обуваем ботиночки. Это кошачьи размер 2», — говорит владелица животных Ирина Танасива.

В гардеробе кота — вышиванки, теплые костюмы, модные свитера.

У модницы йорка Айри — вещей еще больше.

«От разных свитеров, кофточек с капюшонами, разных шапочек по сезону, черные, цветные. У нас есть даже шкафы», — говорит женщина.

Почти все здесь — от украинских брендов. Ирина терпеливо перебирает гардероб. Без одежды, говорит — животных все равно не поведет, потому что могут заболеть.

Ветврач Кирилл Дидковский подтверждает: в случае с собаками — быстрее всего промерзают представители мелких пород и те, у кого мало меха. А лечение — потом может быть дорогим и изнурительным.

Что касается котов, то любителей погулять на улице как Вермакс, не так и много. Но и дома породы без шерсти — бывает, что надо одевать.

Цены на одежду для животных

Мила Крошка показывает фотографии своей любимицы. Семейный бизнес по пошиву нарядов много лет назад, говорит, начался именно с Мони. А теперь на создание нового вдохновляет вот эта красавица.

Сначала модель демонстрирует яркий теплый комбинезон с натуральным мехом. Для тех, у кого мерзнут ушки — вязаные вручную шапочки.

Мила говорит: они одежду бережно изготавливают на заказ и подгоняют под каждого клиента. Чтобы животным нигде не давило и не терло. Ткани и цвета — в ассортименте. Очереди — на несколько недель вперед.

«Ткань водоотталкивающая. Это — снег, дождь. вода не попадет. Такой стоит от 1300 до 1500 грн», — говорит она.

Для котов — заказов меньше. Как правило — это свитера.

«Свитера — это ангорочка. хорошо тянутся. они бесшовные. он стоит 1100 грн», — говорит она.

