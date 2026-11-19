В Житомире два мужчины обвиняются в жестокой пытке 18-летней девушки газовой горелкой. Коллаж. / © ТСН

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В Житомире в ближайшее время будут судить двух местных мужчин в возрасте 28 и 35 лет, которые обвиняются в жуткой пытке 18-летней девушки.

Как сообщила Житомирская областная прокуратура, издевательство мужчин над этой девушкой происходило летом 2026 года в местном гаражном кооперативе, а сейчас обвинительный акт прокуроры уже направили в суд.

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«По данным следствия, двое мужчин, действуя совместно, применили к 18-летней девушке физическое насилие, чтобы наказать ее за отказ вступить с ними в интимные отношения. По версии следствия, один из мужчин силой удерживал потерпевшую за руки, лишая ее возможности сопротивляться. В это время другой с помощью газовой горелки наносил ей ожоги в интимной зоне и на бедрах, вызывая сильную физическую боль», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Как рассказала в комментарии для ТСН.ua спикер Житомирской областной прокуратуры Анна Островская, 18-летняя потерпевшая ранее была знакома с этими мужчинами.

«В тот день она встретила одного из них. Он предложил ей провести время вместе и выпить алкоголя», — рассказала нам спикер ведомства.

По данным прокуратуры, мужчины раньше не были судимы.

По данным следствия, в результате такой пытки потерпевшая получила термические ожоги и другие телесные повреждения.

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Как дополнительно рассказали для ТСН.ua в областной прокуратуре, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Правоохранители квалифицировали действия этих двух мужчин как «Пытки по предварительному сговору группой лиц».

Если их вина будет доказана в суде, им грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

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