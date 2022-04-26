Один из авторов памятника российскому и украинскому рабочим в Киеве обрадовался демонтажу своего творения

В Киеве демонтируют памятник российскому и украинскому рабочим, который установлен в советское время и располагался в самом центре.
Не будут сносить, а переназовут другую часть композиции – Арку дружбы народов, которая служила напоминанием о дружбе Украины с Россией, об этом говорится в ТСН.
Демонтаж длится несколько часов, но скульптура еще на месте, но не выдержала глава российского рабочего и просто отвалилась. Скульптуру должны пока вывести на склад, в будущем возможно будет выставлена в музее истории Украины.
Демонтажа ожидает и скульптура, которая находится рядом, ее правда заберут позже, поскольку она требует значительно более длинных работ.
А вот арку оставят, она получит новое имя – Арка свободы украинского народа. К тому же она получит желто-голубую подсветку, заверил мэр Виталий Кличко, который также приезжал посмотреть на демонтаж.
Был здесь и автор всей скульптурной композиции архитектор Сергей Миргородский, только обрадовавшийся тому, что происходит. «Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена. Поэтому этот памятник как дружба великих народов когда-то, превращается в вражду Украины и Россию. А иметь памятник вражды – это грех», — убежден он.
Соглашаются с демонтажем и рядовые киевляне.
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