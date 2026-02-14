Один из лучших биоинженеров Украины уже два года воюет на фронте: история защитника

Роман - один из лучших биоинженеров Украины / © ТСН

Роман, он же «Хирург», — один из лучших биоинженеров Украины. Два года назад его мобилизовали, и теперь он работает медиком на эвакуации в прифронтовых селах Сумщины. Однако даже в сельском доме или в блиндаже на границе с РФ Роман не оставляет дело своей жизни: он моделирует реконструктивные операции лица, которые поражают светил медицины США и Канады.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Работа в окопах

В перерывах между обстрелами Роман заваривает крепкий кофе и садится за ноутбук. Среди сельского колорита и армейского быта он планирует операции мирового уровня. До мобилизации по его проектам были сделаны сотни реконструкций лица военным, и война этого не остановила.

Роман («Хирург»), биоинженер и боевой медик: «Если я могу помочь, я должен это делать. В блиндаже иногда даже комфортнее работать — там интернет и свет всегда есть. Лэптоп — это самое ценное, что у меня есть, пожалуй, кроме самой жизни».

Роман получает 3D-сканы пациентов и создает цифровые модели: решает, где закрыть травму имплантом, а где пересадить собственную кость пациента (например, фрагмент черепа или голени).

Выкройка для костей: как работает биоинженерия

Работа Романа — это ювелирная точность. Когда модель готова, он отправляет ее в лабораторию 3D-печати. Хирург в тылу получает не просто имплант, а напечатанный череп пациента и специальные «шаблоны».

Даниил Приходько, руководитель лаборатории биоинженерии: «Он один из лучших специалистов в Украине. Та польза, которую он приносит как биоинженер для помощи раненым ребятам, — неоценима и безальтернативна».

Благодаря этим шаблонам врачи знают ход операции еще до ее начала. Профессор Юрий Чепурной называет эти модели «выкройками»: они позволяют идеально точно вырезать трансплантат и установить его пациенту.

История Вадима: челюсть из собственной ноги

Пока Роман готовится к очередному выезду на Сумщине, в Киеве готовят к операции Вадима — военного, которому осколок 120-й мины разбил челюсть.

Вадим, раненый военный: «Человек сидит в окопе, там „движуха“, а он для нас такие вещи большие делает. Это не просто уважение — он красавец, молодец!»

Для Вадима Роман смоделировал новую нижнюю челюсть из его собственной берцовой кости. Теперь во рту мужчины — часть его ноги, которая идеально прижилась благодаря точности Романа.

Консультации с передовой

Мировые светила пластической хирургии из Америки и Канады, которые ранее работали с Романом в миссиях, не могут поверить, что он продолжает работу в таких условиях. Профессора звонят ему за консультациями, а он, по возможности, берет волонтерские кейсы.

Украинские хирурги говорят: такого количества минно-взрывных травм нет нигде в мире, поэтому каждый такой специалист, как Роман, — на вес золота.

О том, что очередная операция по его чертежам прошла успешно, биоинженер узнает уже на позициях — где-то на самой границе, где он продолжает держать фронт и спасать жизни одновременно.

