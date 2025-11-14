- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2326
- Время на прочтение
- 1 мин
Один из "прилетов" в Киеве произошел возле посольства Азербайджана (фото, видео)
В Шевченковском районе также поврежден жилой комплекс и сквер Гейдара Алиева.
Во время российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября один из «прилетов» произошел рядом с посольством Азербайджана в Шевченковском районе. Дипломатическое учреждение было повреждено обломками ракеты «Искандер».
Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталка Нагорная, которая показала фото и видео оттуда.
От обломков российского «Искандера» в Шевченковском районе столицы пострадало посольство Азербайджана и сквер Гейдара Алиева. Обломки разбросаны по всему скверу.
Также «прилетело» в расположенный рядом жилой комплекс. Это произошло уже как минимум в четвертый раз.
На фото и видео с места происшествия видны многочисленные повреждения: выбитые стекла в окнах и дверях.
Напомним, в ночь на 14 ноября Киев массированно атаковали российские дроны и ракеты. По данным МВД Украины, в столице повреждены 22 локации в разных районах — это жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов враг нанес по спальным районам.
По последней информации, из-за атаки на Киев погибли четыре человека. Еще 27 человек пострадали. Среди них — беременная и двое детей.