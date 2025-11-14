Один из "прилетов" в Киеве произошел возле посольства Азербайджана (фото, видео)

Наталка Нагорная на месте «прилета» в Киеве возле посольства Азербайджана / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Во время российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября один из «прилетов» произошел рядом с посольством Азербайджана в Шевченковском районе. Дипломатическое учреждение было повреждено обломками ракеты «Искандер».

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталка Нагорная, которая показала фото и видео оттуда.

От обломков российского «Искандера» в Шевченковском районе столицы пострадало посольство Азербайджана и сквер Гейдара Алиева. Обломки разбросаны по всему скверу.

Также «прилетело» в расположенный рядом жилой комплекс. Это произошло уже как минимум в четвертый раз.

На фото и видео с места происшествия видны многочисленные повреждения: выбитые стекла в окнах и дверях.

Повреждения возле посольства Азербайджана после атаки на Киев 14 ноября / © ТСН

Повреждения возле посольства Азербайджана после атаки на Киев 14 ноября / © ТСН

Повреждения возле посольства Азербайджана после атаки на Киев 14 ноября / © ТСН

Поврежденный дом в Шевченковском районе Киева после атаки 14 ноября / © ТСН

Поврежденный дом в Шевченковском районе Киева после атаки 14 ноября / © ТСН

Напомним, в ночь на 14 ноября Киев массированно атаковали российские дроны и ракеты. По данным МВД Украины, в столице повреждены 22 локации в разных районах — это жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов враг нанес по спальным районам.

По последней информации, из-за атаки на Киев погибли четыре человека. Еще 27 человек пострадали. Среди них — беременная и двое детей.