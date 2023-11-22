Один из пунктов пропуска на западной границе Украины перевозчики временно разблокировали

Словацкие перевозчики пошли на уступки украинской стороне и временно сняли блокаду пункта пересечения "Вишне-Немецкое".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По информации Западного регионального управления Государственной пограничной службы, этого удалось достичь благодаря договоренностям с Союзом автомобильных перевозчиков Словакии.

Блокирование пункта пересечения "Вишне-Немецкое" словаки начали накануне из-за того, что, как и польские перевозчики, не соглашались с транспортным безвизом для Украины.

За более чем две недели блокады на украинско-польской границе собралось несколько тысяч грузовиков. В волынском Ягодине очередь из фур растянулась на полсотни километров. На пункте пропуска "Устилуг" в пробках - почти полторы сотни фур.

В Краковце - 1200, в Рава-Русской - более 500. В ответ на перекрытие дорог польскими перевозчиками - украинские водители накануне устроили свою мирную акцию. Припарковали в ряд грузовики с призывами снять блокаду, чтобы поддержать коллег, которые застряли по ту сторону границы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ГРАНИЦЕ СО СЛОВАЧИНЫ. Видео с заблокированного КПП

Напомним, накануне, 21 ноября, в Словакии перевозчики заблокировали пункт пропуска. Акцию по блокированию границы инициировал и осуществляет Союз перевозчиков Словакии.

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