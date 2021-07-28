Один из самых опытных в Украине: стало известно имя погибшего пилота на Прикарпатье

Он хорошо известен зрителям ТСН.
В аварии легкомоторного самолета на Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк.
Об этом сообщают друзья погибшего корреспондентам ТСН.
Он хорошо известен в Украине, ведь именно с ним Дмитрий Комаров установили рекорд с как можно большего количества посещений аэродромов в стране только за 3 суток.
Табанюк неоднократно был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.
Игорь Табанюк - профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатья детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломийского аэропорта малой авиации. Игорь Табанюк 40 лет назад совершил свой первый полет и уже розвивавав малую авиацию в Коломые.
Он сын военного пилота, родился в Узбекистане, закончил Черниговское высшее военное авиационное училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.
В училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МГ. В Коломые в течение шести лет был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.
Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.
Более эксклюзивных подробностей об уникальном для Украины пилоте только в ТСН.19.30.