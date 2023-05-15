Один из самых страшных случаев в области: что известно о смерти 5 человек на Херсонщине из-за подрыва мины

В Херсонской области в селе Миролюбовка 14 мая погибли пять человек в результате подрыва мины, которую оставили после себя оккупационные войска РФ. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий Нововоронцовской громады. Взорвался несдетонированный снаряд.

По количеству погибших это один из самых страшных несчастных случаев в области. Взрыв раздался на территории самого предприятия. Среди погибших – охранник, двое разнорабочих, начальник конторы и его заместитель – самому младшему было 27 лет. Мощный взрыв боеприпаса слышали даже в соседнем селе.

Об этом рассказал корреспондент ТСН Иван Петричак.

По словам местных жителей, фермеры якобы незаконно принимали и разрезали на металлолом военную технику, однако в полиции эту информацию не комментируют.

"Рядом с мирной техникой можно зайти вооружение разного веса, форм и калибров. Здесь и части ракет, обломки брони, танков и даже части вертолета. Ну а сам взрыв произошел, в углу, возле кучи гильз и боеприпасов", — рассказал журналист.

Женщина по имени Любовь, работающая поваром на предприятии, рассказала, что военное железо из окрестных полей местные собирали и приносили сдавать сюда за деньги. В результате взрыва она потеряла мужа, который работал здесь сторожем.

Из-за взрыва обвалился бетонный забор, порубило дерево, снесло металлическую баню.

По словам другого свидетеля Виктора, прибежавшего на место сразу после взрыва, три тела лежали, их можно было идентифицировать, одному наполовину ноги оторвало, а другие – лишь части тел.

Село было оккупировано россиянами более восьми месяцев. ВСУ – выбивали врага силой, а в полях остались груды боеприпасов. Саперы просто не успевают разминировать территорию.

По факту взрыва в селе работали следователи, впрочем что-либо комментировать правоохранители отказались. Пока дело квалифицируют как "Нарушение законов и обычаев войны в сочетанном с умышленным убийством", а на обнародованных фотоотчетах стражей порядка – зафиксированы лишь отдельные части места трагедии. Наличие рядом груды гильз и изрезанных боеприпасов – не комментируют.

Напомним, на Хмельнитчине в разрушенное "шахедами" село начали пускать жителей — взрывные волны уничтожили тысячу домов.

Читайте также: