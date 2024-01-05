Один из тяжелораненых был знаковым лицом: Буданов – о рейде в Белгородскую область

Кирилл Буданов отметил, что тот, кто несет войну другим, рано или поздно получит ее у себя, что сейчас и происходит.

Во время проведения спецоперации на территории Белгородской области РФ было тяжело ранено одно знаковое лицо. Для эвакуации высокопоставленного чиновника сразу же пригласили вертолет прямо на Москву.

Об этом в интервью 1+1 рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это обычная операция для нас... У нас открытая война и нечему здесь удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получит ее у себя, что, в принципе, в конце концов и происходит. Что такого из интересного могу сказать, не раскрывая подробностей: один из очень тяжелораненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации прямо на Москву. Все остальное раскрывать не буду", — рассказал Буданов.

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Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины 5 января заявило о проведении спецоперации на территории Белгородской области РФ. "В соответствии с полученными разведданными, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб тамошнего личного состава плохими условиями службы. Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики засуетились ― начали проводить активные инженерные работы. Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт", — говорится в сообщении.

Количество ликвидированных и раненых окупантов уточняется.