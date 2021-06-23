"Один овощ, один фрукт и кофе": Сеть возмутило меню в столичном детском саду

С сентября в детсадах и школах должно появиться обновленное меню.

Питание в детских садах — это всегда актуальная тема. Недавний пост в соцсети журналистки Ярославы Шумик о том, какое меню ей показали в детском саду, куда она записала своего ребенка, вызвал бурную дискуссию.

Какое менюв детсадах и изменится ли оно — рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

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"Попросила меню, чтобы понимать: когда и что в саду будет кушать мой ребенок. Получила список с одним овощем, одним фруктом и с кофе!", — так описала меню в государственном детском саду Ярослава Шумик, экс-журналист 1+1. Женщина имеет двоих детей. Ее старший сын с сентября идет в садик. Пример меню расстроил. "Кофе с молоком или без молока, но это кофе, а не какао. В течение дня питания был предложен один овощ — это огурец. Все остальное оно было вареное, тушеное, парное", — возмутилась она.

Питание в детских садах — вопрос дискуссионный. Директор дошкольного учреждения Наталья Ставняцкая рассказала, кто составляет меню в детсадах: "Оно составляется группой лиц ответственных за питание. Утверждается руководителем дошкольного учреждения и согласовывается с Госпродпотребслужбой, которая уже проверяет, использовали ли мы все в соответствии с нормативными документами".

"Один фрукт, один овощ, один кофе": что не так с меню в украинских детсадах и когда оно изменится

Там все четко прописано: сколько и каких продуктов дети должны съесть в течение дня. Стоимость питания в государственном саду составляет в среднем 68 гривен в день. Льготные категории не платят ничего. Меню для дошкольников не менялось уже 17 лет, но в марте этого года правительство все же утвердило новые нормы: для всех садов будет единое меню. В нем предусмотрено больше овощей и фруктов. Обновленная версия питания как в школах, так и в садах должна появиться уже в сентябре этого года.

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