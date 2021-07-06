Одиозной экс-главе Славянска Нелли Штепе выбирают меру пресечения после 3-месячной воли

Защита выступила против избрания меры пресечения, мол не успел ознакомиться с материалами.

В харьковском суде рассматривают дело одиозной экс-главе Славянска Нелли Штепе, которую обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность государства. Слушания по этому делу продолжаются уже 7 лет. Сегодня на заседании должны заслушать свидетелей обвинения.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Заседание началось с полчасовым опозданием из-за камеры, которая записывает судебный процесс. Она дала сбой и пришлось идти в другой зал.

Штепа прибыла за 15 минут до начала заседания. Приехала на иномарке в сопровождении невестки. Она в довольно скромном платье, на каблуках, общение с журналистами избегает. В начале заседания судья объявила, что прокуроры просят выбрать Нелли Штепе меру пресечения, ведь женщина уже более трех месяцев на свободе из-за того что ей не продлили ночной домашний арест. Защита выступил против избрания меры пресечения, мол не успел ознакомиться с материалами. Поэтому суд начался с допроса свидетеля обвинения.

Новости Украины: харьковский суд рассматривает дело одиозной экс-главы Славянска

Напомним, бывшую руководительницу Славянска обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность государства. По версии следствия, в 2014 году она призвала местных жителей поддержать оккупантов. Еще тогда Штепу задержали и посадили в СИЗО, а затем выпустили под домашний арест, который пока не продлили.

Обвиняемой грозит пожизненный срок. Но она утверждает, что все заявления в поддержку террористов вроде делала под дулом автомата.

Сейчас подсудимая вернулась в городской совет Славянска, как депутат. А позапрошлой осенью выиграла иск в Европейском суде по правам человека за то, что расследование ее дела было необоснованно затянутым.

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