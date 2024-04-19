Одиозный Ляшко загремел в скандал: военные слили правду об экс-нардепе в армии

Новый набирающий обороты скандал просто шокирует – коррупция, махинации в документах, путаница со званиями, тусы в караоке и угрозы военным. А в эпицентре скандала: человек, которого мы все давно знаем, правда в другой ипостаси. В прошлом – нардеп с вилами и коровами, а ныне – военнослужащий Олег Ляшко попал под пристальный глаз волонтеров и защитников.

Почему разразился скандал, в чем Ляшко обвиняют бойцы, что говорит сам экс-нардеп и почему эта история шокирует всех украинцев? Эксклюзивные свидетельства военных и компроматы от тех, кто раньше находился в его близком окружении, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

В прошлом нардеп, а ныне военный. Вроде бы ничего удивительного, ведь в начале полномасштабного вторжения России в защиту страны стали сотни тысяч украинцев. Ляшко также принял присягу украинскому народу и пошел на фронт.

Из экс-нардепа – в обычные солдаты, решение, которое могут принять, наверное, не все. Но произошло это в конце апреля 2022 года, экс-нардеп Олег Ляшко в соцсетях гордо заявляет – он в ВСУ. С тех пор Ляшко активно берется за свои соцсети.

Что очень и очень важный момент, ведь у него до этого не было никакого военного опыта. Но картинка в соцсетях действительно очень и очень отличается от реальности. У Ляшко хорошо получается беспокоиться о животных, но в беспилотниках он "полный ноль". И это не мы так думаем, а военные утверждают.

Но это не мешает экс-нардепу метить на должность командира вновь батальона ударных беспилотников в 63-й отдельной механизированной бригаде. Это довольно успешная бригада, ребята которой постоянно совершенствуются и с начала полномасштабного вторжения держат многокилометровую линию фронта.

И именно здесь служит Ляшко, и именно обороноспособность этой же бригады он тупо уничтожает – заявили военные из этой бригады. Защитники обратились к нам, попросив огласить историю. Уточним: бойцы попросили не называть их имен, потому что?

Потому что господин Ляшко, цитируем: "вычисляет тех, кто против него, и потом угрожает, что в пехоту пошлет, или еще что с ними сделает", потому что, мол, он имеет влияние. Это касается и тех, кто отказывается выполнять его приказы.

Вы спросите, а как так, что простой солдат отдает приказы, руководит в бригаде, вернет, что ему хочется? А все просто, он уже не простой солдат, он на словах – временный исполняющий обязанности начальника беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады. Вслушайтесь внимательно, Ляшко исполняет обязанности начальника беспилотных систем, являясь нулем по этому делу. Плюс ко всему этому он препятствует обучению ребят, потому что "забивает болт" и не организует это все, хотя должен.

А вот что говорят сами военные, непосредственно работающие под руководством Ляшко.

"Компетенции 0. Есть достаточно опытных офицеров. Он не понимает, какое средство и откуда им нужно управлять. Что может тот или иной квадрокоптер — понимает по слухам", — говорят военные.

Более того, воины говорят, что из-за приказов этого в.и.о командира бригада теряет технику, потому что Ляшко нужно показать хорошую картинку уничтожения техники в соцсетях.

"Были потери бортов, квадрокоптеров, когда объясняли, что этого можно избежать", – жалуются защитники.

И вот с этим почетным списком претензий господин Ляшко метит на должность командира батальона ударных БПЛа! Пришел он в армию простым солдатом, сейчас он – старший сержант. То есть даже не офицер и речи об руководящей должности идти не может.

"Полное пренебрежение, строит разговоры как он феодал, а все рабы. Не слушает никого. Не принимает во внимание какие-либо доказательства, любое имущество выдает за свое и всегда тыкает, что "это я вам дал". Позволяет себе оскорблять боевых офицеров и солдат. Все пилоты не хотят работать под его руководством", — говорят некоторые военные.

Но и это даже не вершина айсберга. Скорее всего, господин Ляшко делает все это не один. Потому что на фронт с собой потащил своего верного охранника Евгения Стипанюка, который несколько месяцев назад загремел в скандал со своей экс-женой Евгенией Эмеральд. Девушка обвинила мужчину в домашнем насилии, сексуальном насилии и угрозах.

TSN.ua также обратился за комментарием к господину Ляшко, возможно, у человека есть свои аргументы и хотел бы прокомментировать ранее опубликованную информацию или предоставить какие-то свои доказательства или аргументы, но, к сожалению, он не ответил.

Одиозный Ляшко загремел в скандал! Военные слили правду об экс-нардепе!