Одна донорская печень должна была спасти двоих детей: почему врачи не смогли разделить орган

Донор спас жизнь четырем людям. В частности, троим детям.

Столичные врачи пересадили печень от неродного донора 16-летней девочке. У нее, кроме печени, также почти не работают почки. Донорский орган, впервые в Украине, врачи планировали разделить и таким образом спасти еще одного ребенка. Но, к сожалению, не смогли.

О том, почему так произошло – 30 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, с самого детства у Соломии были серьезные проблемы с почками – рассказывает ее мама. Пока их лечили, начались проблемы с печенью. В 2013 году девочке пересадили почку, но впоследствии диагноз врачей ошеломил семью – цирроз. Целый год семья ждала пересадку.

Донором органов стал 31-летний мужчина. После смерти его мозга родственники дали согласие на использование органов. Две его почки, печень и сердце спасли жизнь четырем людям. В частности, троим детям. Шанс на жизнь должен был получить еще один 9-летний ребенок во Львове. Ему планировали пересадить часть донорской печени. Так называемый "Сплит" до этого никогда в Украине не проводили. Но из-за нестандартного строения органа его не смогли разделить. Поэтому всю печень пересадили Соломии.

Киевские врачи пересалили печень от неродного донора 16-летней девочке

Сердце пересадили 49-летнему мужчине с тяжелой патологией миокарда.

Соломию же оперировали более восьми часов. Случай Соломии усугубили ее проблемы с почками. Поэтому во время операции врачам пришлось использовать нестандартные методы лечения.

Впереди Соломию ждет длительная реабилитация. Врачи оптимистичны в своих прогнозах. А сама девочка мечтает как можно быстрее вернуться в школу и к друзьям.

Напомним:

На прошлой неделе украинские хирурги совершили шесть пересадок органов. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева. Среди них – впервые – в столичной больнице "Феофания". А в Институте сердца – впервые – пересадили одновременно два органа – сердце и почку.

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