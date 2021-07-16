Одна из медучреждений Киева требует обязательной вакцинации от COVID: оставят ли украинцам право выбора

Речь идет о частной структуре.

Впервые в Украине частная медицинская структура в Киеве потребовала от своих сотрудников обязательно прививаться от коронавируса. Медработники — в первой группе риска.

Может вакцинация в Украине стать обязательным и оставят ли украинцас право выбора, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

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"Сотрудники, что не вакцинированы не смогут находиться на работе, в новую волну они будут отправлены в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты", — это сообщение разослали сотрудникам одной из столичных медучреждений. Вакцинироваться хотят не все, но на камеру об этом говорить никто из них не согласился.

"Это не правильно. Сегодня это как рекомендация, что сделала клиника, это действительно нарушение прав человека. Возможно, во время ухудшения ситуации и принятия решения главным государственным санитарным врачом, если полностью есть на это основания", — говорит врач-эпидемиолог Олег Рубан.

По его прогнозам, вакцинация в Украине может стать обязательной на уровне страны для формирования коллективного иммунитета. Ведь в мире прогнозируют распространение коронавируса. "Один из факторов — распространение штамма "Дельта". Известно, что уже распространяется во всем мире и "Лямбда", который также такой агрессивный", — подчеркнул он.

Например, во Франции и Италии уже обязали обязательно прививать против COVID медработников, а аткож тех, кто работает в социальной сфере, педагогов, правоохранителей. Украина — не исключение. Если эпидситуация в Украине ухудшится, то выбирать не придется, объясняет врач-эпидемиолог. Сейчас Украина предпоследняя в Европе по уровню вакцинации, но статистика распространения коронавируса в нашей стране такова, что не требует кардинальных мер.

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