Эксклюзив ТСН
1006
1 мин

Одна из областей Украины может стать пустыней: эколог шокировал последствия изменения погоды

В Украине наблюдается изменение климата.

Александр Марущак Мария Бойко
Пустыня

Из-за изменения климата в Одесской области может образоваться пустыня

Одесская область из-за изменения климата в будущем действительно может стать пустыней. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал эколог Александр Соколенко.

Он отметил, что из-за роста температуры воздуха и уменьшения осадков Одесщина может стать пустыней.

«Мы не знаем, когда это произойдет, но это почти очевидный факт. Общая температура не просто растет, а рост сопровождается уменьшением количества осадков. Именно поэтому климатологи указывают на возможность опустынивания», — отмечает эксперт.

Напомним, новое исследование британских ученых свидетельствует, что мощное океаническое течение Гольфстрима стало ослабевать еще 300 лет назад, что делает полный климатический коллапс значительно ближе.

