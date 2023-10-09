Одна из самых горячих линий фронта: как ВСУ держат оборону в Серебрянском лесу в Луганской области

Российские оккупанты атакуют Украину в Луганской области, близ Макеевки. В районе Серебрянского леса враг атакует малыми группами при поддержке авиации, танков и артиллерии. Несмотря на многочисленные потери среди своих, россияне так и не оставляют попыток выйти на административные границы Луганщины.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Съемочная группа ТСН приехала на линию фронта в лесничество на границе Донецкой и Луганской областей.

"Что можно сказать о Серебрянском лесе сейчас: здесь очень живописно, но много выгоревших деревьев. Время от времени бывает немного громко", — отмечает Иван Петричак.

Корреспондент ТСН Иван Петричак на фронте

Здесь одна из самых горячих линий фронта. Доехать до передовой машиной невозможно, нужно идти пешком. Также между позициями следует быстро передвигаться, поскольку Россия постоянно обстреливает наших защитников.

Здесь держит оборону 51 батальон. ТСН побывала в гостях у 100-й бригады терробороны "Волынь".

Военный Сергей говорит, что здесь постоянные обстрелы. Расстояние до врага – минимальное, в хорошую погоду можно перекликаться.

Сейчас здесь обострение. Россияне пытаются вклиниться в нашу линию обороны. Боец показывает – враг впереди и с левого фланга. Оккупанты здесь обстреливают ВСУ из артиллерии, танков и авиации.

"Прострел позиций со стрелкового оружия был за несколько часов нашего приезда, а сейчас — работает артиллерия. Пока мы записываем интервью — в небе над окопом зависает беспилотник. Прячемся в укрытие. Вот эта маскировочная сетка над головой — именно на такой случай. Координаты позиции врагу и так известны, но под сеткой сложнее обнаружить передвижение солдат. Есть антидроновое ружье, но просто так сбить или посадить беспилотник бойцы тоже не могут. А если наш?", — говорит Иван Петричак.

Сереблянский лес, где продолжаются тяжелые бои

На фронте работают и украинские дроны, и российские. Чтобы его сбить – стоит сначала уточнить, чей он. Также здесь слышны российские танки.

Деревья впереди украинских позиций выгорели еще не полностью и прямой наводкой из-за стволов вражеский танк, скорее всего, не будет стрелять. Впрочем, лучше быть в укрытии.

Даже укрепленные мешками окопы осыпаются после каждого взрыва. Но это не единственная сложность войны в лесу. Звуки взрывов между деревьями берутся эхом и, кажется, раздаются отовсюду.

По позициям окупантов работают украинские минометы. Это чтобы успокоить врага и заставить его прекратить обстрел. Один из снарядов ВСУ попал прямо во вражеский окоп. Вероятно, там много ликвидированных россиян. Однако обстрел украинских позиций продолжается.

Несмотря на обострение на этом участке фронта, бойцы бригады "Волынь" врага сдерживают. Вместе с другими бригадами ВСУ – из Волыни и Херсона, Винницы и Одессы, Львова и Николаева.

"Мы здесь в более чем 1000 километрах от радной Волыни. Но мы защищаем Украину, бьемся в сосновых лесах. И однозначно — все будет Украина!", — говорят защитники Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Более 68 боевых столкновений в сутки! ВСУ в Луганской области не дают противнику продвинуться вперед

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация сейчас тяжелее, чем на Бахмутском. Новая цель врага – Макеевка.

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