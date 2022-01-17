Одна из самых красивых в Европе: в Киеве начали демонтаж главной елки и рождественских локаций

В рейтинге самых красивых киевская елка заняла 13-ю строчку между елками Италии и Польши.
Праздник отдаляется – в Киеве сегодня начинают демонтаж рождественских локаций.
Первыми разбирают главную елку страны и ярмарку на Софийской площади.
Начались ли уже работы, говорится в сюжете ТСН. Утро за 17 января.
Демонтаж уже начали. Поскольку елка искусственная, она отправится отдыхать в огромный ангар.
Ее признали одной из самых красивых в Европе, она заняла 13-ю строчку между елками Италии и Польши.
Елка была высотой 31 метр – с девятиэтажный дом. И чтобы она удержалась под порывами сильного ветра, залили внутрь 20 тонн бетона.
До 23 января еще будут работать ярмарки рядом с Аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади.
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