Одна из самых полезных ягод: как в Украине выращивают облепиху и за сколько продают

Одна из самых полезных ягод: как в Украине выращивают облепиху и за сколько продают

Несмотря на специфический вкус, она очень полезна.

Кисловатый на вкус с мелкими косточками: это — одна из самых полезных ягод в мире. Имея рекордный содержимое витаминов С, Е и В. Облепиху еще называют ягодой долгожителей. Сезон ее сбора уже в разгаре. Что вкусного можно приготовить из облепихи и как она поможет сохранить молодость вашей кожи, — говорилось в сюжете ТСН.19 30 4 сентября.

Облепиха: как выращивают

Неподалеку Чернигова на двадцати двух гектарах выращивают облепиху.

Несмотря на специфический вкус, она очень полезна, говорит — агроном Федор Прима. Из облепихи делают, в частности, чай, масло и косметику. Саженцы заказывали в Латвии. По сравнению с дикорастущими, эти ягоды — в разы больше. Оказывается, без таких деревьев урожая ждать бесполезно

Облепиху предприниматели высадили лишь несколько лет назад. Поэтому сейчас собирают пробный урожай — до шести килограммов ягод с каждого дерева.

А уже в следующем сезоне урожайность должна составить полторы тонны с гектара. Продавать ягоды хотят в Украине и за границу. Если бизнес принесет желаемую прибыль, площадь сада предприниматели планируют увеличить. И заниматься еще и переделки ягод.

Облепиха: цены и что приготовить

Между тем на рынках Ивано-Франковская облепихой торгуют уже несколько недель. Литровую банку ягод продают в среднем по 70-сят гривен

Но спрос на облепиху — жалуются — пока невелик. А зря — говорят диетологи. Ведь это — одна из самых полезных ягод. Но свежими эти ягоды могут есть не все. Как вариант — приготовить из нее варенье. Или заморозить, чтобы зимой пить чай.

А харьковский шеф-повар Владислав Ермаков. И обещает научить готовить из облепихи не только чай и варенье. Но и изысканные блюда. Добавлять ягоды можно, конечно, и к десертам. С мороженым, к примеру, подойдет облепиховый джем.

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Новости Украины: что можно приготовить из облепихи и как она поможет сохранить молодость кожи

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