Одна из самых трагических ночей на Днепропетровщине: что известно о последствиях и жертвах российской атаки

Ночь на 10 августа стала одной из самых трагических для Никопольского района Днепропетровской области. Из-за российских обстрелов погибли 13 человек, еще 11 — раненые, из них 5 — в тяжелом состоянии.

Россия "Градами" накрыла Марганец и Мировскую общину на Днепропетровщине. Только в Марганце по жилым кварталам, где спали люди, россияне выпустили 80 реактивных снарядов.

Подробнее об этом – в сюжете ТСН.

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Без крыш и окон, с разбитыми стеклами и огромными воронками прямо на центральной площади – это последствия обстрелов Марганца. По городу ударили ночью – смерчами и градами. В результате взрывов в одном из дворов пострадала чуть ли не каждая 5-этажка. Повсюду – обломки шифера, стекла и кирпича. Людей из самых пострадавших домов временно отселили.

После ночного удара 9 человек погибли сразу, 11-х доставили в больницу. К утру в реанимации скончались еще двое марганчан. 56-летнюю Людмилу привезли в больницу одной из первых. Ночью женщину прооперировали. С ноги вытащили осколок от града. Людмила говорит: после обстрела была в таком стрессе, что даже не чувствовала боли. Больше всех боялись, что россияне ударят снова. Но покинуть дом не могли – изуродованная металлическая дверь намертво заклинила.

Медики рассказывают: четырех наиболее тяжелых пациентов уже перевели в другую многопрофильную больницу. Других – будут лечить на месте. Это – политравмы, минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы.

После обстрела люди начинают убирать последствия "русского мира". Сгребают кирпич и мусор, забрасывают в бульдозеры, но восстанавливать центр будет очень сложно. Кроме десятков жилых домов, от ночных обстрелов пострадали гериатрический пансионат, дом культуры и местная школа.

Никопольский район обстреляли 80 снарядами – погибли 13 человек

В этой школе после российских прилетов не осталось ни одного уцелевшего окна. Учителя говорят: если раньше рассматривали хотя бы минимальную возможность начать занятия 1 сентября в оффлайне – сейчас об этом речь не идет вообще.

По Марганцу россияне готовят уже третью неделю. Обстреливают город с территории Энергодара – там, на другом берегу Каховки, они установили "Грады" прямо за стенами АЭС. Ударить ответ ВСУ не могут.

Напомним, в ночь на 10 августа армия РФ обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. В результате погибли 13 человек, еще 11 - раненые.

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