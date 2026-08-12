В Черкасской области расследуют загадочные причины смерти 11-летней девочки / © ТСН

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Стали известны подробности загадочной трагедии, которая произошла с 11-летней девочкой в городке Городище Черкасской области, где, по данным следствия, 6-классница была найдена без сознания в ванной комнате. Впоследствии врачи, по данным правоохранителей, выяснили, что ребенок выпил около 30 обезболивающих таблеток, попытки медиков спасти девочку, к сожалению, не увенчались успехом.

Информированный источник во властных структурах Черкасщины сообщил в комментарии для ТСН.ua, что якобы есть веские основания считать, что умершая девочка была сторонницей нетрадиционной ориентации.

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«После смерти девочки был исследован ее телефон. Его содержание дает основания полагать, что у умершей была тесная связь с другой девочкой, которая, по нашим данным, уехала с семьей за границу. Есть основания считать, что у умершей было что-то вроде безответной любви с другой девочкой», — сообщил нам представитель местных властей.

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По его словам, полученные сведения будут тщательно проверены. Вместе с тем он отмечает, что семья умершей Екатерины Х. ни разу не попадала ни в поле зрения правоохранителей, ни в поле зрения соцслужб, поскольку со стороны этой семьи не было нарушений.

Впоследствии, через неделю после смерти ребенка, в соцсети пользователи распространили видео, на котором был снят конфликт между несовершеннолетними в недострое с участием в том числе и этой девочки. Но также выяснилось, что этот конфликт произошел за 20 дней до того, как шестиклассница совершила, по предварительной версии следствия, самоубийство.

Полиция Черкасщины, зафиксировав факт смерти ребенка и исследовав видео, на котором можно увидеть конфликтную ситуацию, открыла и расследует два уголовных производства по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство» и по статье «Побои и истязание».

«Полицейские устанавливают всех участников и свидетелей конфликта, выясняют его причины и обстоятельства. Также в рамках расследования проверяется, могли ли события, зафиксированные на видео, быть связаны со смертью ребенка», — сообщил отдел коммуникаций полиции Черкасской области.

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Директор школы, где училась Екатерина Х., Виктория Сиченко в комментарии для ТСН.ua сообщила следующее: «Катруся училась у нас с первого класса. Она была доброжелательным и коммуникабельным ребенком, училась на среднем уровне, с удовольствием работала на уроках, была активной, посещала кружки — вокальный, кружок изобразительного искусства. Имеет награды. На каникулах общалась со старшими детьми, с детьми из других учебных заведений».

По ее словам, или из-за какой-то субкультуры, или из-за чего-то другого произошла трагедия — по состоянию на данный момент ответа на этот вопрос у школьного коллектива нет.

Но при этом она отмечает, что за два месяца каникул с ребенком произошли изменения.

«В конце учебного года это был совершенно счастливый ребенок. У нас небольшой городок, все друг друга знают. Предпосылок (для трагедии — Ред.) никаких не было», — говорит руководитель школы.

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В комментарии для ТСН.ua она не подтвердила версию, что якобы ребенок совершил самоубийство из-за какой-то нетипичной дружбы с другой девочкой.

«Случившееся — загадка для всех», — ответила нам директор учебного заведения.

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