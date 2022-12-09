Одна на трех Нобелевская премия мира: что говорят об этом лауреаты и возмущены ли решением комитета

В Осло готовятся к вручению престижной награды, действительно вызвала немалую волну критики в этом году. Нобелевскую премию мира планируют вручать сразу трем правозащитным организациям из Украины, Белоруссии и России. Критики утверждали о недопустимости того, чтобы ставить на одну ступень наши страны в разгар войны.

Корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко рассказала в эфире ТСН о вручении Нобелевской премии мира.

Именно Нобелевская премия мира – во многом уникальна. Не только тем, что ее единственную, в отличие от наград в других отраслях, вручают не в Стокгольме, а в Осло. Именно так завещал Альфред Нобель, который хотел, чтобы и Норвегия, на тот момент находившаяся в унии со Швецией, была причастна к великому событию. Церемония, которая прйдет завтра, действительно грандиозная для самой Норвегии: проходит в городской ратуше. На ней всегда находится король. Там после проводят торжественный банкет. Среди приглашенных есть политики, дипломаты, ученые со всего мира. Российского посла в этом году, кстати, не позвали.

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Номинация на премию мира из всех остальных всегда провоцирует мощную волну критики и споров в разных уголках мира. В этом году разделили украинские, российские правозащитники и руководитель белорусской правозащитной организации. Одни называли это шагом навстречу взаимопониманию между обществами, другие – неудачной шуткой Нобелевского комитета.

"Эта премия очень своевременна как в отношении правозащитников, так и противодействия злоупотреблению властью. И внимание к этим трем странам, а также к тому, что три страны в состоянии войны вместе. Но награда не для стран, а для преследующих организаций в этих странах". одну и ту же цель и борются за те же ценности", — говорит исполнительный директор Нобелевского центра мира Кьерсти Флогстад.

Беларуский правозащитник Алесь Беляцкий в настоящее время находится в тюрьме, куда его упекли из-за массовых протестов после последних президентских выборов в стране. Российский "Мемориал" был ликвидирован как организация, а российские суды отбирают и ее имущество в пользу государства. Кстати, как раз во время одного из таких процессов правозащитники и узнали, что стали лауреатами Нобелевской премии.

"Мы как "Мемориал" много раз были номинированы, а получили премию сейчас. Получили не сами, а получили вместе с нашими украинскими и белорусскими коллегами. И это, на мой взгляд, очень важный знак. Эта война разрушила нашу жизнь. Она разрушила не только жизнь людей в Украине, она разрушила жизнь людей в России.Не все просто понимают, к сожалению, в России.Смотря назад, можно сказать: здесь мы не были достаточно жесткими, здесь мы не настаивали, здесь нас не услышали. "Мемориал" очень давно говорили, что дело плохое. Но нас не слышали", — говорит исполнительный директор Международной общины "Мемориал Елена Жемкова.

То, что премия одна на троих, не воспринимают с критикой или иронией и украинские лауреаты. Центр гражданских свобод, прошедший путь от организации, которая помогала активистам Евромайдана в юридическом плане, до документирующей потенциальные военные преступления и опрашивающей свидетелей, пытается дотянуться, в частности, и до украинцев, вывезенных в Россию с оккупированных территорий. В этом плане, сказала нам руководитель Центра, — российские правозащитники помогают искать украинцев, связь с которыми пытаются восстановить. Глава центра сейчас ездит буквально по всему миру, встречается с политиками, дипломатами и пытается убедить их, что мир наступит только вместе со справедливостью. Поэтому надо создать, мол, спецтрибунал, который заставил бы Россию ответить за содеянное.

"Мы восемь лет документируем военные преступления с момента, когда Россия начала оккупацию Крыма, Луганской и Донецкой областей, и особый фокус на незаконное содержание, пытки, сексуальное насилие, убийство гражданских людей, равно как политическое преследование и заключение людей на оккупированных территориях "Все эти восемь лет мы направляли десятки отчетов в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент, но нас не слышали. Мы боролись за внимание. А сейчас Нобелевская премия мира дала нам это внимание. И мы ее используем", — говорит глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Как потратят премию, в Центре гражданских свобод еще не решили, потому что слишком много, говорят, потребностей и глаза буквально разбегаются. В "Мемориале" определились, но пока держат интригу.