Одни считают фейерверки частью праздника, другие от них погибают: почему в Украине до сих пор не отказались от салютов

Законного механизма наказать тех, кто их запускает – нет.
Ферверки, салюты и петарды, которые одни считают развлечением – для животных могут стать смертью. Из-за громких звуков и вспышек в новогоднюю ночь – четырехлапые пугаются, срываются с поводков и теряются. Нередко животные попадают под колеса машин, забиваются в подвалы — а затем месяцами приходят в себя от стресса. Некоторые из-за пережитого страха могут даже погибнуть.
О том, почему от фейерверков на праздники давно пора отказаться и почему этого до сих пор не сделали – 5 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
О запрете фейерверков, салютов и петард говорят каждый год с тех пор, как закончилась Революция Достоинства и началась война на Востоке. Есть даже указ президента от апреля 2014-го. Однако, запрещать ли пиротехнику, каждый городской или сельский совет решает индивидуально. Уже восьмой год салюты и фейерверки под запретом в большинстве регионов Украины, в частности в Киеве, Харькове, Львове, Запорожье на Донетчине. Но, несмотря на это, люди все равно запускают салюты — во дворах и даже на центральных площадях.
Законного механизма наказать тех, кто их запускает – нет. Ведь несмотря на указ президента, изменений ни в Административный, ни в Уголовный кодекс не вносили.
Так, уже существует несколько электронных петиций с требованием к президенту — от запрета использования фейерверков до закрытия продающих их магазинов. Если хотя бы одна из них наберет 25 тысяч голосов – ее должен рассмотреть президент. Правда, такую же петицию регистрировали в прошлом году и она набрала всего четыре тысячи голосов.
Зооактивисты говорят, что уже подготовили законопроект, который должен регулировать пиротехнику и сейчас ведут переговоры с народными депутатами, чтобы они вынесли его на рассмотрение парламента.
"Речь идет о больших салютах и фейерверках, которые не могут частными лицами просто так запускаться. Из-за какого-то призрачного представления сделать что-то красивое на 30 секунд страдают все", — говорит зоозащитник Александр Тодорчук.
А пока животные, которые в новогоднюю ночь пугаются пиротехники – сотнями срываются с поводков и теряются. А если и возвращаются к хозяевам – месяцами трясутся и не слезают с рук.
И все, говорит зоопсихолог, из-за стресса. И сколько он будет продолжаться - зависит от того, насколько сильно испугалась собака. По словам ветеринаров, длительные стрессы у животных могут привести к летальным случаям.
Не меньший стресс переживают попугаи, кошки и грызуны. А дикие птицы вообще - массово погибают.
Напомним:
В Черновцах после праздничного салюта нашли десяток мертвых пернатых. А в Италии в прошлом году их погибли сотни – и из-за этого там отказались от праздничных салютов.
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