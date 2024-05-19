Одни воюют, а другие жируют: кто пытается расколоть украинское общество и какими методами

Все чаще в социальных сетях возникают скандалы, которые, на первый взгляд, не стоят внимания общества. Но где-то на подсознании затрагивают за живое каждого в Украине.

Например, кто-то надел футболку "уклонист" – значит ему безразлично, что наши воины умирают на фронте. Кто-то из военных подверг критике людей, которые не идут в ТЦК – значит все эти мужчины стопроцентно трусы. А кто-то рассказывает истории, как его якобы чуть не избили представители ТЦК – соответственно их нужно бояться и бежать куда глаза глядят, где-то за Тису.

Все эти мелкие "новости" в комплексе порождают огромную массу негатива, выливающегося за пределы рамок конкретной публикации и заполняют собой информационное пространство.

Негатива настолько много, что он похож на что-то умышленно спланированное, чтобы расколоть общество и рассорить украинцев поделив на воюющих и жирующих.

ТСН.ua выяснял, что могут означать эти ссоры в социальных сетях и кто пытается расколоть общество.

Одно из многочисленных сообщений военных

Юмор – его плюсы и минусы

По словам эксперта, термины "уклонист" и "уклонизм", а также другие распри из социальных сетей о воюющих, а все остальные "изменники" — это лишь симптомы. Ибо наше общество уже третий год живет в сплошном стрессе и не в воображаемой, а в реальной опасности.

"Человек, а тем более целое общество, не может жить в постоянном стрессе войны. Нам свойственно адаптироваться к новым условиям, как бы сложно всем ни было. Это человеческая природа – уменьшать интенсивность стресса, который нас окружает. А наиболее действенное и проверенное средство от стресса – юмор. Ни один человек не сможет жить более двух лет напряженным, серьезным и постоянно сконцентрированным – ни в тылу, ни на фронте", — рассказывает ТСН.ua Александр Шульга, доктор социологических наук.

В то же время эксперт предостерегает, что юмор из социальных сетей может быть использован против нас как в позитиве, так и в негативе.

Социолог добавляет, что люди, осознанно решившие стать на защиту государства, сделали это еще в начале войны – в первую и вторую волны мобилизации, когда к военкоматам стояли огромные очереди.

Как оправдывают свой уклонизм

"Сейчас – все наоборот. Люди, которые до сих пор не пошли в ТЦК, поняли, что им нужен какой-то другой стимул и не обязательно он должен быть идеологический или патриотический. Конечно, граждане живут в условиях двойного стресса: в его дом может прилететь вражеская ракета и в любой момент его могут мобилизовать. Такой человек переживает за своих родителей, детей. Плюс общественное давление вокруг того, что защищать свою страну это почетно и важно. Как результат, такие люди не хотят чувствовать себя трусами и пытаются откреститься от негативного слова "уклонист" – увести его от себя сознательно или бессознательно. Поэтому делают вид, что уклонист – это не страшно, а наоборот смешно", — объясняет Александр Шульга.

Эксперт добавляет, что, к сожалению, у этих людей нет четких убеждений, а может быть, им просто страшно.

Кстати, по словам специалиста, во время социологических исследований, когда опрашивали молодых людей от 18 до 26 лет об мобилизации и рекрутингу, то большинство кроме страха от увечья и смерти на фронте называли именно страх неизвестности, потому что не знают, что с ними будет после мобилизации. А это значит, что ответственные за это лица недоработали в этом направлении. Потому и возникают все эти конфликты между ТЦК и гражданскими. Ибо одним страшно, а другим – нужно выполнить план.

"Думаю, что появление этих конфликтов, это исключительно психологическая реакция людей, чтобы как-то справиться с двойным стрессом, а еще выгородить себя из этого негативного общественного порицания. Поэтому именно такими людьми рисуется картинка, что уклонист - это вроде и не негативно, давайте над этим посмеемся. Вот поэтому сообщения об уклонистах с соответствующими футболками и появляются в социальных сетях", — рассказывает Александр Шульга.

Футболки с надписью "Ухилянт"/коллаж ТСН.ua

Откуда ноги растут?

Однако, кроме общественной и психологической основы, у этого явления есть другая сторона, а именно заинтересованность им российской пропаганды и попытки именно на теме "уклонистов" проводить информационно-психологические операции (ИПСО).

"Юмор или сатира – это самые мощные средства воздействия на противника и его общество. Юмор бьет именно по эмоциям, а не по рациональности. Собственно, враждебная пропаганда и работает с эмоциями. Враг использует именно это в теме об уклонистах и ТЦК, а мы думаем, что это остроумно, потому что это "только юмор". Но именно из-за него многое размывается, распыляется и обесценивается", — рассказывает Александр Шульга.

Кто основная цель для роспропаганды?

Социолог добавляет, что россияне мимо таких тем не проходят, а сразу их подхватывают, когда замечают в социальных сетях. Используют в основном аудио-визуальный контент. И главная их цель – наша молодежь, именно по ней и бьют.

"Молодежь в любой стране характеризуется менее серьезным отношением к общественным процессам. И молодежь, согласно нашим опросам, много пользуется Telegram, Instagram и TikTok. Соответственно россияне очень серьезно взялись за TikTok и Instagram, потому что Telegram – это больше о социально-политических новостях. А вот две другие сети – это о бездумном пролистывании ленты. Поэтому именно в тот момент, когда молодой человек решил "позалипать" в ленту, россияне и инкорпорируют ему свои смыслы - высмеивание работы ТЦК, обязанность по призыву, мобилизацию. А уклонизм демонстрируют, как что-то несерьезное, мол, ты – уклонист, а я вегетарианец – ничего страшного", — объясняет социолог.

Шутки об уклонистах / Фото: ТСН.ua

Он подчеркивает, что россияне очень серьезно работают над этой темой, потому что человек именно в социальной сети наиболее безоружен, поскольку стремится туда уйти от реальности.

"Кстати, во время одного из недавних социологических опросов многие молодые люди отмечали, что перестали смотреть новости в Telegram и в новостных лентах – потому что это для них стресс. Большинство даже не подозревает, что когда они заходят в TikTok и Instagram, чтобы расслабиться, как сразу погружаются во враждебное ИПСО. Росияне, к сожалению, этим пользуются", — добавляет Александр Шульга.

Методы раскола общества

Социолог говорит, что мы можем отвечать врагу зеркально – используя аудио-визуальный контент и работать в такой же манере, ориентируясь на их молодежь.

"Россияне берут частицу реальной проблемы, раздувают ее манипуляциями, полуправдой и эмоциями и затем забрасывают в наше информационное поле. Делают это системно, рассчитывая на эмоциональное истощение противника – одна такая порция лжи не сработала, ничего страшного – забрасывают новую, а потом еще. Они тратят на такие кампании безумные деньги, потому что делали это все время, эти методы еще со времен СССР", — замечает эксперт.

Поэтому, по его мнению, отвечать россиянам мы можем только креативом.

"Враг у нас коварен, он действует методом нанесения расколов в обществе. Россияне пытаются сыграть на противоречиях между разными социальными группами – между военными и гражданскими, между властью и обществом. Это, к сожалению, будет продолжаться и мы это никак не сможем остановить. Что-то взять и выключить – это не выход. Но мы можем тоже делать на их территории с помощью Telegram, Instagram и TikTok. Это оружие, которое для обеих сторон представляет опасность. Нам важно научиться его более эффективно использовать", — объясняет Александр Шульга.

В Верховной Раде снова пересматривают штрафы для уклонистов. Коллаж ТСН.ua

Как с этим бороться

Социолог отмечает, чтобы изменить ситуацию нам нужна очень серьезная информационная кампания. Подробно и доступно разъяснять людям, как будет происходить мобилизация и ответить на все актуальные вопросы.

"Понятно, что вы никак не повлияете на страхи человека о возможной смерти или увечье — это базовые инстинкты человека. Но самое большое препятствие, о котором мы слышали во время опросов респондентов - неизвестность. Это то, чего больше всего сейчас боятся люди. Им стоит в деталях рассказывать, что такое ВВК, куда они попадут после получения повестки , что такое учебный центр и что там нужно делать, когда мужчина сможет вернуться домой. Это нужно рассказывать и показывать. И кстати, рекрутинговые центры должны быть у нас не для галочки, чтобы там поставить стенд и посадить возле него молчаливую тетю. Они должны действительно работать", — отмечает Александр Шульга.

Эксперт убежден, чтобы не возникало пропасти между военными и гражданскими, мы все должны осознать, что живем и боремся ради победы.

"Людям стоит подчеркивать, что мы уже никогда не вернемся на базовое 23 февраля 2022 года, и как было когда-то, к сожалению, уже не будет. Но при этом не стоит опускать руки. Украинцы очень хорошо адаптируются к разным экстремальным условиям и уже много раз это доказывали", — заключает эксперт.

Военные откровенно критикуют уклонистов /коллаж ТСН.ua

Что говорит военный психолог

ТСН.ua поинтересовался мнением военного психолога и офицера ВСУ Андрея Козинчука, действительно ли возникла у нас пропасть между военными и гражданскими, и как прекратить эти грандиозные споры, разворачивающиеся в Сети. Потому что доходит до того, что некоторые из военных на эмоциях даже предлагают расстреливать уклонистов.

"Споры в социальных сетях действительно есть. Они возникли по одной простой причине – ситуация на фронте значительно обострилась. Она и до того не была лучше, а сейчас имеем существенное обострение – там становится все хуже. Поэтому, возможно, военные уже не подбирают хорошие слова. Ведь в тылу ничего кардинально не меняется, там все у людей нормально, по плану. Поэтому, возможно, и возникает какая-то пропасть в обществе, а скорее происходит определенная информационная битва, связанная с избытком эмоций обеих сторон", - рассказывает ТСН.ua Андрей Козинчук, офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Объединит только что-то очень плохое

Он добавляет, что объединить украинцев в этом споре может только нечто очень неприятное или страшное.

"На счет того, что должно нас объединить, лично я считаю, что должно произойти, что-то очень плохое для того, чтобы мы объединились. Например, окружение или оккупация Киева, то есть должен произойти какой-то полный жестяк, чтобы это нас снова объединило и прекратило все споры", — рассказывает Андрей Козинчук.

Свое мнение объясняет так: "У тех людей, кто сейчас находятся на мирной территории, реальность немного отстранена. Им кажется, что все у них нормально, и они ничего массового не делают для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию на фронте. Потому и происходит такая конфронтация. И это не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Но в войне, которую держат на себе ВСУ, произошла очень простая вещь – гражданские люди приспособились к войне и в принципе к такому статусу уже очень привыкли", — отмечает военный психолог.

Фото: Facebook Виктора Трегубова

Странный тренд об уклонистах

Он добавляет, что с удивлением узнал, что оказывается в Украине появился новый тренд по отношению к уклонистам.

"Дошло уже до того, что нам показывают этакого идеального уклониста – это сознательная личность, которая всем рассказывает, что не нужно идти воевать, потому что война якобы где-то там далеко. Мне кажется, что это откровенное ИПСО, потому что настолько возвеличивать уклонистов, для меня это, мягко говоря, очень странно", – отмечает военный психолог.

Он добавляет, что на самом деле в Украине нет никакого угнетения уклонистов – они спокойно ходят по городу, их обслуживают в магазинах, нет ни одной дискриминации, кроме одного – их упорно критикуют военные.

"Но ведь критика вполне логична и в ней нет ничего удивительного или непристойного. А говорить, что уклонистов надо расстрелять и расстреливать – это совершенно разные вещи. Слушайте, у нас и депутатов хотят вешать, но это же только слова. Поэтому с этим все нормально. У нас просто оказался очень дуальный мир", — заключает Андрей Козинчук.

Ранее ТСН.ua выяснял законна ли "охота" на уклонистов: военные объяснили, для чего в Киеве собирают списки мужчин в ТЦК.

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