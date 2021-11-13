Одни засыпают дорожную яму, другие — разрывают: соседский конфликт в Киеве, который получил огласку в соцсети

Одни засыпают дорожную яму, другие — разрывают: соседский конфликт в Киеве, который получил огласку в соцсети

Водители восприняли это небольшое строительство, на которое ушла тысяча гривен, одобрительно.

Житель столичной Куреневки, которому надоела яма на дороге, решил собственноручно ее убрать – купив асфальтную смесь и залатав выбоину. Но в это же время на улицу вышла жительница дома и начала асфальт из воронки выдалбывать и убирать. В сети эти кадры набрали тысячи просмотров.

О том, почему некоторые жители улицы считают, что дорога и дальше должна оставаться с ямами — 13 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Денис, который помогал ремонтировать дорогу, говорит, что водители восприняли это небольшое строительство, на которое ушла тысяча гривен, одобрительно.

Но пробыть асфальт в яме долго не успел. Женщина его убрала – но ночью колдобину снова засыпали.

"Я спасала эту яму. Я действительно ее спасала, потому что это единственный барьер для снижения скорости водителями", — утверждает киевлянка Ольга Скотницкая, которая отчаянно раскапывала яму лопатой.

Новости Киева: соседский конфликт из-за дорожной яму получил огласку в соцсетях

Вместе с жителями улицы рассказывает – почему дорожную выбоину не латают, а спасают. Якобы, эта улица, как и все близлежащие в частном секторе Куреневки, еще несколько лет назад была пешеходной зоной — здесь был знак, а на дороге — лежачие полицейские. Рядом другая, по которой и шел транзитный транспорт, но с началом строительства метро там едва можно разминуться. Тогда в частном секторе исчезли знаки "пешеходная зона" и лежачие полицейские.

И транспорт пошел по еще более узкой улице в частном секторе. Теперь автомобили создают пробки и здесь, и должны делить дороги с детьми.

А еще, говорят жители, выехать со двора в час пик – еще тот квест. К столичным властям, говорят, обращались много раз.

Обе стороны конфликта уверены – реакция власти – лежащие полицейские и знаки этот спор разрешили бы.

Напомним:

В следующем году в Киеве начнется ремонт Крещатика . Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.

. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен. Ранее Кличко рассказал, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций. По словам главы города, Киеву недостаточно денег для реализации многих проектов. В частности – для одновременной реконструкции мостов, строительства метро и ремонта дорог.

Читайте также :

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку