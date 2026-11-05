"Одних слов недостаточно": Зеленский объяснил, почему в Киеве самая сложная ситуация со светом

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Киев оказался в самой сложной ситуации среди всех регионов как по количеству российских обстрелов, так и по качеству подготовки местных властей к последствиям атак.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал корреспонденту ТСН Елене Черняковой.

Реклама

Что усугубляет ситуацию со светом в Киеве

По словам Владимира Зеленского, российские войска сознательно наносят удары по сетям, чтобы перерезать связь между общей генерацией электроэнергии и потребителями. Из-за этих повреждений Киев физически не может получать и потреблять необходимый объем электричества.

Реклама

Президент рассказал, что чиновники каждый день проводят совещания и контролируют ремонты. Кроме того, премьеру и министру энергетики было поручено привлечь к этой работе руководство Киева и водоканал.

«Все должно работать не так. Они должны работать больше, быстрее. Если нужно менять менеджмент водоканала — пусть меняют. Одних слов, что мы готовы, мы будем работать 24/7, недостаточно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он вспомнил инцидент с перекрытием дороги жителями одного из районов Киева из-за длительного отсутствия света. После вмешательства стражей порядка ремонтные бригады оперативно направили на объект.

«Полицейские сработали, они очень быстро соединились с этими группами, с электриками. Всех привели на объект, все заработало. И что же народ? Народ разошелся, и слава Богу, потому что перекрывать (дорогу — ред.) — это точно не путь. Но, с другой стороны, люди разошлись почему? Потому что они увидели, что все на месте и работают», — отметил президент.

Реклама

Владимир Зеленский поблагодарил всех ремонтных команд за работу, однако призвал должностных лиц и службы не расслабляться в условиях войны.

Ситуация с электроэнергией в Киеве — последние новости

Напомним, жители Оболони и Академгородка вышли на дороги из-за отключения света. Так, на улице Иорданской жители одного из домов заявляют, что остаются без нормального электроснабжения почти пять суток.

Ранее мы писали, что Киев постепенно восстанавливают водоснабжение после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Коммунальщики нормализуют давление в сети и возвращают воду в районы, где возникли перебои.

К слову, эксперт прогнозирует, что даже в самых неблагоприятных условиях плановые ограничения электроснабжения в столице не будут превышать 12 часов в сутки.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров