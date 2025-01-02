"Одним днем война не закончится": Зеленский назвал условие быстрого завершения "горячей стадии"

"Горячая стадия" войны в Украине может закончиться достаточно быстро, если избранный президент США Дональд Трамп будет силен в своей позиции, которая будет совпадать с позицией европейских партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущим Юлии Галушко и Егору Гордееву эксклюзивно для ТСН.

"Одним днем война не закончится", — подчеркнул он.

Необходимость совместной позиции новой администрации США и партнеров из ЕС и других стран Европы, в частности Британии, Зеленский объяснил тем, что помощь, которую получала Украина от США и европейских партнеров в прошлом году была примерно одинаковой.

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"Я хочу, чтобы они [новая администрация США] слышали ЕС, потому что Украина хочет иметь место в ЕС", — добавил он.

Украинский лидер предполагает, что вскоре после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, у него состоится встреча с новым президентом США. Об этом, по его словам, Трамп сказал ему во время телефонного разговора.

Зеленский отметил, что во время этого разговора избранный президент США заявил, что для него является приоритетом завершить войну в Украине и он будет это делать.

"Я думаю, после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнем работать, понимая уже весь план. Безусловно, я бы хотел, чтобы этот план, предложенный президентом Трампом, совпадал с нашим видением. Иначе не может быть. Мы – Украина, это наша независимость, наша земля и наше будущее”, — сказал президент.

Зеленский также предположил, что у Дональда Трампа будут контакты с российской стороной.

“Я думаю, они будут изучать много разных деталей, кто на что готов. Я думаю, это будет первый период. От этого мы будем строить следующие шаги, которые должны привести к прекращению горячей стадии войны. Это не будет означать, что война полностью закончилась, но закончилась горячая стадия, и это важный шаг вперед, чтобы восстанавливалось общество, жизнь", — подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что дальнейшее окончание войны будет происходить дипломатическим путем.

“Для нас важен справедливый мир, мы не хотим ничего терять, но как оно будет, я не могу сейчас сказать, потому что зависит многое от партнеров. Я понимаю, что мы будем делать, что от нас зависит”, — подытожил он.

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Напомним, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продвижение российской оккупационной армии на востоке позволяет государствам, не являющимся союзниками Украины, заявлять о необходимости заморозки конфликта. Поэтому Силам обороны Украины следует стабилизировать фронт уже в январе.

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