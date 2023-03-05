Одним мешают украинские беженцы, других — спонсирует Кремль: какие партии могут получить власть в Эстонии

Большинство экспертов убеждены, что партия реформ Эстонии будет иметь первое место по результатам волеизъявления, вопрос лишь в том, с кем она сможет сформировать коалицию.

В Эстонии продолжаются парламентские выборы. Хотя целую неделю можно было проголосовать электронно, но каждый передумавший имеет возможность прийти сегодня на участок лично и зачтут только последний голос. К этим выборам приковано внимание Западной Европы, ведь нет уверенности, что предполагаемая и надежная Кая Каллас сможет удержать премьерское кресло, говорится в ТСН.

Еще никогда со времен раскола Советского союза эстонцы не ощущали войну столь близко к собственному порогу, как в последний год. Вместе с поляками сами балтийские страны помогают Украине упорнее всего, ведь для них опасность очевидна, как никому. В это воскресенье парламентские выборы покажут, удалось ли эстонцам отразить не прямую, а гибридную атаку Кремля.

Рост цен на коммунальные услуги, а значит и общее удорожание жизни по всей Европе — это предпосылка для того, чтобы больше голосов получали популисты. Излюбленной в Эстонии стала консервативная народная партия. “Мы не мейнстрим. Мы говорим о вещах, которые, знаете ли, не всегда политически корректны. Эстонцы очень беспокоятся из-за инфляции, иммиграции, возможной войны с Россией или российского вторжения”, — говорит председатель партии Мартин Хелме.

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С Россией эта партия никогда не предлагала дружить, но как раз ее, как показывают расследование группы европейских журналистов, еще с прошлых выборов 2019 года поддерживали из Кремля. Давно подсанкционный Пригожин — глава ППК "Вагнер" — спонсировал местных и ссылал агентов из России, чтобы создавать в соцсетях заметное присутствие. В этом году один из русскоязычных членов партии, баллотировавшийся в депутаты, вообще обозвал президента Украины Зеленского наркоманом и заявил, что всю эстонскую помощь Украине разворовывают. За это его, правда, немедленно попросили из партии на выход.

Призывы к миру – типичный русский крючок, который переводится так: Украину нужно немедленно заставить перестать защищаться и признать оккупацию своей земли. Под аналогичными призывами на днях выходила на протесты пророссийская партия "Шор" в Молдове, к тому же призывала наскоро собранные демонстрации в Германии, Канаде и даже Южной Корее. Хотя сама консервативная народная партия Эстонии такого не предлагает, но один из их основных лозунгов на этих выборах направлен против Украины, а именно — против беженцев. Эстония приютила наибольшее количество украинских беженцев на душу населения. Гораздо больше, чем любое другое государство в Европе. Это чрезвычайная нагрузка для нашего бюджета, нашей жилищной, образовательной, медицинской системы и всей культуры в целом. Мы больше не можем их принимать”, – заявил Хелме.

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По последним опросам консервативная партия занимает второе место после партии премьера. Это довольно стремительный взлет, если волеизъявление подтвердит рейтинги – это позволит Мартину Хелме бороться за место премьера, ведь следующее правительство в Эстонии тоже, как и нынешнее, будет коалиционным. Среди прочего он осуждает и мощную военную помощь Украине, утверждая, что тем самым Эстония опустошила свои склады и не сможет эффективно защищаться в случае нападения России. Премьер Кая Каллас уже прямо обвиняла его партию в поддержке пропаганды Кремля. “Их поддерживают все больше людей. Мы представляем совершенно разные пути для истории. Для моей партии – Эстония открытая, разумная страна. А консерваторы предлагают сосредоточиться исключительно на своих проблемах, прекратить помогать Украине”, — говорит она.

Большинство экспертов убеждены, что партия реформ Эстонии, которую возглавляет Кая Каллас, будет иметь первое место по результатам волеизъявления, вопрос лишь в том, с кем она сможет сформировать коалицию и как эта коалиция будет выглядеть. Пока третье место по опросам занимает партия центристов, которые всегда рассчитывали на пусть и пассивный, но довольно многочисленный русскоязычный электорат.

В любом случае, менее удобная для нынешней власти коалиция станет менее благоприятной для Украины, которая уже не сможет рассчитывать на мощную всестороннюю поддержку от одного из государств, которое на собственном опыте понимает, что такое российская оккупация.

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