Одного из пострадавших в ДТП маршрутки и фуры под Черниговом пока не могут опознать

Для семей погибших и пострадавших развернули штабы, где оказывают помощь.

Смертельная авария под Черниговом произошла сегодня в восемь утра. Столкнулась фура и маршрутка, количество погибших пассажиров сначала составляло одиннадцать человек, затем еще один человек скончался в скорой, еще один пострадавший — на операционном столе. За жизнь семерых, один из которых подросток, борются медики.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Врачи от прогнозов пока воздерживаются, ведь легких пациентов здесь нет. Состояние всех медики оценивают как среднее и крайне тяжелое. В общей сложности пострадавших семь. 16-летний парень сейчас в детской больнице, еще один человек в областной. Обоих уже прооперировали.

И пятеро человек в Черниговской больнице № 2, среди них и водитель фуры, его как раз оперируют. В больницу пострадавших привезли около десяти часов утра.

В настоящее время не удалось установить личность еще одного из них. Сейчас сюда приехали родственники, которые и должны опознать.

На базе этой больницы Черниговская облгосадминистрация развернула оперативный штаб. Здесь работают психологи. Они, в частности, оказывают помощь родственникам потерпевших. Сейчас они находятся в сложном психологическом состоянии. Еще один штаб должны развернуть вблизи морга, куда свозят тела погибших.

Напомним, что сначала сообщали об 11 погибших. Впоследствии число жертв возросло до 13. Один человек скончался в карете скорой, травмы были несовместимы с жизнью. Еще один во время операции. Все они – это пассажиры и водитель рейсового автобуса. Известно, что маршрутка ехала из села Борзны в Чернигов. Грузовик двигался в обратном направлении. Предварительно водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Эта трасса очень загружена, на ней часто ездят грузовики. И это уже не первая подобная авария на этой дороге. 10 лет назад неподалеку от места сегодняшнего ДТП тоже столкнулась фура и микроавтобус. Тогда погибли десять человек.

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