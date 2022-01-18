Одного из вероятных убийц 11-летнего мальчика в Запорожье взяли под стражу, второй еще ждет суда

Вероятно, говорят правоохранители, Максим знал своих обидчиков.

На Запорожье одному из подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика уже избрали меру пресечения, второму — изберут в ближайшее время.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В селе Радивоновка, во дворе одного из подозреваемых, нашли тело убитого Максима. Тело ребенка было в подвале, в полиции говорят, как раз здесь держали мальчика. Видно, что дом ухоженный, здесь стоят ульи, бегает собака.

Как говорят местные, погреб, в котором держали, а затем убили и закопали мальчика, расположенный в небольшом сооружении. Там его и обнаружили правоохранители. Откуда получили информацию, что именно здесь пропал ребенок, не разглашают.

Максим Самофалов исчез еще 5 месяцев назад из села Акимовка, он учился в тамошней школе-интернате. В полиции говорят, что его украли, а впоследствии убили. В этом подозревают двоих мужчин. Оба живут в селе Радивоновка. Относительно мотивов убийства они окончательно неизвестны, следователи рассматривают несколько версий. Одна из них — мальчика похитили, чтобы поиздеваться над ним. Вероятно, говорят правоохранители, Максим знал своих обидчиков.

Журналисты ТСН пообщались с местными жителями. Максима здесь они никогда не видели. О подозреваемых в преступлении тоже не много знают.

Напомним, что Максим Самофалов исчез еще в августе прошлого года, а накануне обнаружили тело ребенка. В убийстве подозревают двоих мужчин, есть сведения, что они похитили мальчика, и прежде чем погубить – две недели держали в подвале.

Подозреваемые были задержаны в одной из квартир Запорожья. Накануне одному из них избрали меру пресечения — содержание под стражей. Второму будут выбирать сегодня в течение дня.