Односельчане убитого 14-летнего парня в Житомирской области, не верят, что одноклассница действовала сама

Односельчане убитого 14-летнего парня в Житомирской области, не верят, что одноклассница действовала сама

Юноша был спортивный, поэтому справиться девушка самостоятельно не могла, намекают люди.

В Житомирской области нашли зарезанным 14-летнего подростка — он исчез накануне, его искали всем селом. Наткнулись на тело в подвале заброшенной постройки. Парень был связан скотчем с многочисленными ножевыми ранениями. В убийстве призналась его 15-летняя одноклассница.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Елена Черняева.

Как девушка объяснила причину убийства в полиции формулируют скупо — из-за длительных неприязненных отношений. Никаких других подробностей не сообщается.

«Никогда не мог подумать о такой трагической истории. Это шок, это трагедия, у меня нет слов», — сообщает директор Грозинськой гимназии Игорь Харченко.

Директор гимназии, где учились оба ученика, потрясен. Говорит, Даниил и Екатерина не дружили, но и не враждовали. Были ли у них романтические отношения, по крайней мере учителя, не знали. Девушка из многодетной семьи, которую в селе называют благополучной. Что школьница могла сама убить одноклассника-спортсмена, сомневается. Не верят и односельчане.

«Справиться девушка с одноклассником здоровым физически парнем, ну никак, это мое личное мнение», — добавляет директор.

«Сама она не могла, я не думаю. То там уже их шесть, или сколько было, что его били. Кошмар», — говорит сосед подростка.

Девушку взяли под стражу. Если вину школьницы докажут, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Данила сегодня похоронили.

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