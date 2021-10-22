Одновременно на мотоцикле, балансовой доске и четырех скейтах: циркач покажет фирменный номер в 50 стран мира (видео)

Каскадер пытается побить мировой рекорд.
Португальский циркач Кевин Чавес начал мировые гастроли, где хочет установить рекорд: показать свой фирменный трюк в 50 странах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Кевин выполняет трюк на балансовом доске и четырех скейтах и вся эта сооружение вместе с каскадером стоит на сиденье мотобайке.
Чавес начал свой тур из Лондона, далее на очереди другие европейские столицы. Каскадер планировал этот тур уже несколько лет, однако уже несколько раз переносил из-за карантинных ограничений. Теперь надеется, что все получится.
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