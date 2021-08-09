Одновременно покончили жизнь самоубийством: что заставило пожилых супругов на Днепропетровщине выпрыгнуть из окна

Одновременно покончили жизнь самоубийством: что заставило пожилых супругов на Днепропетровщине выпрыгнуть из окна

Следователи проверяют все версии, их пока не разглашают.

Двойное самоубийство на Днепропетровщине — там из окна выпрыгнули пожилые супруги. Дома у пары следователи нашли предсмертную записку.

О том, что заставило мужа и его жену выйти в окно — 9 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Супруги жили на четвертом этаже. Как говорят соседи, сначала из окна кухни выпрыгнула женщина. И буквально за несколько секунд-из окна спальни на другой стороне дома, вниз прыгнул ее муж. Оба погибли на месте.

Произошло это накануне утром. Тела мужчины и его жены нашли соседи. Они и вызвали полицию. В доме следователи нашли предсмертную записку. Поэтому главная и единственная версия следствия — самоубийство.

"Стражами порядка было обнаружена предсмертная записка в которой было сказано: не обвинять никого в смерти пенсионеров", — отметила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

Что заставило супругов покончить с собой — следователи проверяют все версии, их пока не разглашают.

Погибшему мужчине было 84 года, жена была моложе на год. Он - бывший учитель в здешней гимназии. Она- когда-то известный врач, по специальности якобы гинеколог. По словам соседей, последние полгода супруги сильно болели. Женщина часто вызывала скорую.

Новости Украины: пожилые супруги одновременно осуществили самоубийство, выпрыгнув из окна

"Скорее всего — устали от жизни. Сын — алкоголик. Им некому помогать. Они были абсолютно одиноки", — рассказывает сосед Валерий Чабаненко.

Приезжал ли сын после смерти родителей - неизвестно. Соседи его не видели. Дверь квартиры сейчас никто не открывает.

Соседи рассказывают: супруги были неконфликтные, ссор из квартиры никогда не слышали. Впрочем говорят: якобы у супругов были долги. Этот мотив также проверяют следователи.

По неофициальной информации, задолжали муж с женой банку. Следователи это не подтверждают и не опровергают. Сумму долга не называют.

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