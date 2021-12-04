Одновременно трезвый и пьяный: в деле экс-прокурора, насмерть сбившего скутеристку — неожиданный поворот

Как в разных областях по одним образцам эксперты получили разные результаты — теперь будут изучать следователи и прокуроры.

В деле экс-прокурора, который насмерть сбил многодетную мать в Ровенской области, произошел неожиданный поворот. Кровь подозреваемого на алкоголь исследовали два эксперта в разных областях и получили кардинально разные результаты.

Этим ошеломлены и прокуроры, и адвокаты, и эксперты, ведь теперь и сами станут фигурантами уголовного производства, 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Напомним, что экс-прокурор и адвокат Иван Скобух оказался под следствием из-за того, что насмерть сбил многодетную мать. После того, как подозреваемый сбил женщину на скутере, рассказывали копы, он еще пытался сбежать. Свидетели как один утверждали, мужчина был пьян. Не пил и не убегал, утверждал сам подозреваемый.

Экспертизу ждали почти два месяца. Тогда в Ровенском бюро судмедэкспертизы это объясняли отсутствием реактивов. Когда же реактивы появились – результат показал, что у подозреваемого в крови алкоголя не обнаружено.

Но оказалось, что из-за резонансности дела следователь с прокурором параллельно направили отобранные образцы еще и во Львов. Там результат оказался совсем другим.

"В крови, моче Скобуха обнаружен этиловый спирт в количестве 0,8 промилле", — отметил прокурор Александр Макотринский.

Теперь, как в разных областях по одним образцам эксперты получили разные результаты — теперь будут изучать следователи и прокуроры. В первую очередь подозревают — это в Ровно допустили ошибку, которая могла повлиять на расследование.

Дело экс-прокурора: один из экспертов обнаружил в крови подозреваемого спирт

Ровенская эксперт Елена Прокопчук, непосредственно проводившая исследование, тем, что ее результат противоположен львовскому, говорит потрясена. Специалист предполагает, что возможно в лаборатории были доставлены разные образцы крови. Женщина уверяет, что из ее образцов спирт не мог выветриться, а во Львове появиться из ниоткуда.

Когда образцы в бюро принимали – сама была в отпуске, говорит эксперт. Правда ли это, что происходило с образцами и как отбирали образцы — теперь будут выяснять следователи. Производство открыли за введение в заблуждение суда

А следователи теперь будут ждать третью экспертизу. Ведь правдивые результаты будут существенно влиять на суд: если подозреваемый был трезв – ему грозит условное наказание. А если пьяный – до 10 лет за решеткой.

Между тем, самого Ивана Скобуха суд отправил под домашний арест.

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