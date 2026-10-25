«Одновременность действий США и РФ рискована»: Зеленский объяснил, остаются ли Штаты союзником Украины

Владимир Зеленский / © ТСН

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Соединенные Штаты остаются важным партнером Украины, а двухпартийная поддержка Киева в американском Конгрессе сейчас сильнее, чем за последние полтора года. В то же время, синхронность отдельных действий Вашингтона и Москвы создает серьезные риски для украинской безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Неделя Алли Мазур.

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Почему Зеленский заговорил о риске перехода США на сторону России

Комментируя свое предварительное заявление в интервью Пирсу Моргану о том, что Украина не устоит, если Соединенные Штаты официально перейдут на сторону России, президент объяснил, что подразумевал опасное совпадение действий Вашингтона и Москвы.

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В частности, он обратил внимание на ряд решений американской стороны, непосредственно влияющих на обороноспособность Украины.

«Одновременность действий, она рискованная. Она была исключительно со стороны американской стороны», — сказал Зеленский.

Среди них — ослабление санкций против России, ограничение работы Starlink, ракетных возможностей Украины и доступ к американским разведывательным данным.

По его словам, возникло опасение, что это может быть только началом дальнейшего ослабления санкционного давления на Москву.

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Президент предположил, что следующими шагами может стать ослабление ограничений на российскую химическую продукцию и удобрения. При этом приверженцы таких решений могут аргументировать их необходимостью поддержать фермеров.

Также Зеленский обратил внимание на возможность снятия санкций с российской газовой продукции. В этом контексте он провел консультации с европейскими партнерами, чтобы выяснить, нуждаются ли они в дополнительных поставках российского газа.

По словам президента, европейские представители не сообщили о неотложной потребности в дополнительных объемах газа.

«И тоже будут говорить, что Европе нужно, поэтому я очень быстро провел все разговоры с европейцами, кому именно из вас нужен дополнительный газ. И они сказали, что „нам не нужен сейчас“, — объяснил глава государства.

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Что происходит с замороженными активами России

Отдельной темой переговоров с европейскими партнерами стал вопрос о замороженных российских активах.

Зеленский рассказал, что во время визита в Брюссель поднимал эту тему, поскольку опасался возможной блокировки механизмов использования российских средств.

Он провел отдельные встречи с представителями Европейского Союза, чтобы выяснить, поступали ли от США сигналы о возможном разблокировании российских активов и какие инструменты защиты от такого сценария имеет Европа.

В то же время, президент заверил, что сейчас ситуация находится под контролем.

«Все нормально. Первое важно, что мы это контролируем. И оно точно заблокировано», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас дальнейшая судьба этих активов зависит от Европейского Союза и взаимодействия европейских партнеров с Украиной.

Сохраняется ли двухпартийная поддержка Украины в США

Отвечая на вопрос, остаются ли Соединенные Штаты надежным союзником Украины, превратились ли в ситуативного партнера, Зеленский обратил внимание на поддержку Киева со стороны обеих американских партий.

По его словам, двухпартийная поддержка Украины сейчас сильнее, чем была за последние полтора года.

Президент объяснил это тем, что американские политики увидели несправедливость решений, влияющих на возможности Украины защищаться от российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не об ограничении наступательных операций украинской армии, а о возможности защищать собственную территорию и жизнь людей.

«Все эти моменты, кстати, не об offensive operations, не о наступлении. Все моменты от разведки в Starlink — это возможность защититься», — заявил глава государства.

Он также поблагодарил американских демократов и республиканцев за поддержку Украины.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что в документе, который Виткофф повез Путину, и готова ли Украина к обмену территорий.

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