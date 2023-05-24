Одной авиабомбой уничтожают целый квартал: Берислав обстреливают из оккупированной Новой Каховки

Деоккупированную Херсонщину оккупанты не оставляют в покое, количество обстрелов только растет. В эпицентре удара город Берислав и окрестности. Из почти 10 тысяч горожан ныне осталось не более пятой части. Оккупанты из Новой Каховки с самолетов сбрасывают на город управляемые авиабомбы. Накануне взрывы раздавались на городском кладбище, говорится в ТСН.

На своем углу Берислава осталась Наталья еще 4 женщины и два мужчины. После каждого авиаудара людей в городе остается все меньше – убегают из своих насиженных домов. "Я каждый день считаю, сколько у нас женщин здесь осталось, я считаю, сколько у нас мужчин мало", — говорит женщина.

Вся улица ныне – это сплошные руины. Там, где под берегом стояли дворы, теперь горы кирпича и обгоревшие фундаменты. "Одна авиабомба, ее хватило на весь квартал", — добавляет Наталья.

Ей 66 лет, она осталась в прифронтовом городе из-за сына и из-за животных. "Не могу бросить его здесь, он не работает, я пенсионер и 16 собак и 13 котов, их все бросили, ну как их бросить", — добавляет женщина.

Синяки под глазами и усталость почти у всех здешних. О нормальном сне здесь в Бериславе давно забыли, город на линии фронта. Российские самолеты с оккупированной Новой Каховки бросают управляемые авиационные бомбы на город и окрестности. “Пили кофе, услышали гул и больше ничего не помним. Прилетело рядом в дом, нас выбросило и привалило, все говорят, что мы чудом выжили. Мы с каждым днем больше боимся. Все страшнее, девчонки к себе в подвал, а я к себе. Это без конца, бессонные ночи, к этому не привыкнешь, только психика нарушается”, — рассказывают женщины.

Тонные бомбы падают прямо на школы, детские сады и гражданские дома, в которых живут люди. Погибают целыми семьями. “Я тоже спала и когда он летел, на подсознании сижу, слышу самолет. Я не успеваю выбежать, он бросил и дети погибли, сегодня похоронили”, — рассказывает Наталья.

Никто из местных уже давно просто так лишний раз на улицы не выходит. В воздухе постоянно подстерегает опасность. От артобстрелов до дронов и вражеских самолетов. Выбегают из домов разве что за гуманитаркой и лекарствами, или на работу. Эти девушки остаются в городе из-за работы – помогают раненым. "Мы медицинские работники, нам и военных привозят и гражданских, мы им помогаем. Родной дом и я не уеду, мы уже так остались и решили держаться до конца”, – говорит Татьяна.

Женщины не теряют оптимизма, хотя каждый день приходится выживать под обстрелами. Верят, что их казацкий город еще вернется к жизни и на улицах снова будет полно счастливых бериславцев.

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