"Одурели совсем": эксперт разъяснил, законно ли в школах требуют средства на салфетки и шторы

В социальных сетях снова живо обсуждают школьные поборы. Несмотря на войну с родителей учеников продолжают требовать деньги на мел, клей, бумагу, сухие и влажные салфетки. С родителей просят по 50, 100 и 200 гривен. О подобных случаях пишут из разных городов Украины. А некоторые родители говорят о травле за то, что они отказались сдавать средства на нужды класса.

Сайт ТСН.ua выяснял, насколько законны подобные требования и почему учителя просят у родителей деньги – неужели недостаточное государственное финансирование таких потребностей?

Что говорят родители?

Родители пишут, что их заставляют платить по 250 гривен за полугодие, мол, нужно помогать школе, потому что финансирование из-за войны очень уменьшилось. Другие родители резко критикуют тех, кто отказался платить, упрекают их в недальновидности и нежелании посещать родительские собрания.

Пользователи соцсетей отмечают, что поборы в школах "процветают", а тех, кто не заплатил — унижают и стыдят, мол, не думаете о детях. Но ведь не все могут выделять из семейного бюджета по 250 гривен на полугодие, тем более если в семье работает только женщина, а мужчина на фронте.

"Ой и у нас тоже самое. Я не сдаю ни на школу, ни на день учителя. Одурели совсем, это коррупция чистой воды. По 600 грн собирают", — пишет пользователь Елена Мажевская в группе"Батьки SOS".

"Это просто капец. Я такая рада, что у нас на общешкольном собрании один папа спросил имеет ли школа достаточно финансирования на все нужды. Директор ответила, что да. И все, чистое спокойствие. Никаких благотворительных взносов, штор и тому подобное", — написала Наталья Петрусь.

Люди говорят, что испытывают проблемы с такими "взносами" и в столице. С родителей собирают средства не только на салфетки, бумагу. Деньги сдают на учебники и тетради, которых вроде бы не хватает. Некоторые родители пишут, что у них просили средства на ремонт классов и шторы перед началом учебного года.

С родителей просят сдавать по 250 грн на полугодие / Фото: УНИАН

"Это так всюду происходит, а ты потом белая ворона и твой ребенок подлежит буллингу со стороны учителя, "это ж ваш ребенок, а мы за него сдаем". Я не представляю, что должно произойти, чтобы это прекратилось. Печально", — пишет пользовательница соцсетей Наталья Высоцкая.

"Боже как стыдно за тех родителей, которые "мы сдавать не будем", "имеем ли мы право не сдавать деньги?", да конечно имеете, еще имеете право не рожать. Нарожают тех детей, а потом по 50 грн в месяц сдать не могут .А если принципиально не хотите сдавать, то принципы свои в коллективе не нужно показывать, показывайте дома мужчине", — написала пользовательница Татьяна.

Могут, но необязаны

Сайт ТСН.ua поинтересовался у эксперта: законны ли такие поборы в школах?

"Здесь ответ очень прост – родители могут помогать школе, но необязаны этого делать. То есть, если они считают нужным, то могут помочь — оказать благотворительную помощь на какие-то актуальные нужды. Если родители покупают товары или услуги для учебного заведения, то такая помощь официально оформляется соответствующим актом передачи, если родители желают помочь денежными средствами, то должны их перечислить на специальный счет школы или садика в казначействе. И отмечу, что любой сбор наличных денег в школах – незаконный. И за подобные действия нужно привлекать к ответственности тех, кто пользуется этим незаконным наличным сбором. У каждой школы есть специальный счет в управлении образования или в отделе образования или свой собственный счет, если школа имеет финансовую автономию. На этот счет можно перечислять помощь и должным образом использовать на определенные нужды, если родители считают это целесообразным. Но ни в коем случае такая помощь не может оказываться по принуждению.", — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины.

По словам Сергея Горбачева, если с родителей требуют средства или даже просто просят их на нужды школы, то первое, что должны сделать родители – обратиться с письменным запросом к руководителю учебного заведения с просьбой предоставить информацию о том, подавал ли руководитель заведения запрос с просьбой выделить средства на конкретные цели, на которые требуется/просится помощь, учредителям — управлению или отделу образования. Также родители могут проверить смету, финансовый отчет учебного заведения, закупки заведения или управление образования.

"Директор школы должен им ответить – подавал или нет. Если подавал и получил отказ, тогда здесь вопросы к управлению образования. Родители имеют право задавать вопросы учредителю, а почему школа не обеспечена всем необходимым, потому что учредитель обязан это делать в соответствии со статьей 25 "Закона об образовании". Если основатель говорит: извините, сейчас нет возможности, нет средств, не видим это целесообразным, то в таких случаях можно помогать школе, если родители добровольно хотят это сделать", — объясняет Сергей Горбачев.

Но есть другая сторона этой истории, когда родители, законно отстаивающие свои права — не желающие платить "взносы", могут подвергаться травле со стороны других родителей, учителя, не поддерживающие денежную инициативу администрации школы, также могут поддаваться мобингу или от буллинга страдают дети, чьи родители отказались сдавать взносы, мол, твой папа отказался платить за салфетки – будешь без них.

Когда и как следует обращаться в полицию?

"Это абсолютно противоправно. В таких случаях нужно сразу оформлять заявление на имя руководителя учебного заведения. В нем нужно указать факты давления педагога на ребенка. В заявлении следует указать, что, согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных нарушениях и приказе Министерства образования и науки Украины №1646 от 28 декабря 2019 года сообщаем о событиях, которые, по мнению родителей, свидетельствуют о буллинге в отношении ребенка, а также дату рождения ребенка, ФИО и класс, где он учится, дату и место факта, когда учитель или классный руководитель упрекал ребенка, что родители, защищая свои законные права, отказались предоставлять средства наличными. В соответствии с указанными документами, просим принять все надлежащие меры.Также в течение суток Национальная полиция должна быть проинформирована относительно заявления о возможном буллинге. В заведении образования должна быть созвана постоянно действующая комиссия, которая обязана рассмотреть заявление и принять соответствующие меры", — добавляет Сергей Горбачев.

Эксперт подчеркивает, что родители могут помочь школе, но необязаны сдавать деньги. Такие требования незаконны.

"Директора учебных заведений которые делают вид, что об этом не знали – лукавят. Все они хорошо знают. А заявление в полицию с требованием расследовать случай буллинга в отношении ребенка или родителей очень быстро активизирует понимание у некоторых должностных лиц. Они быстро вспоминают, что родители ничего необязаны платить школе за бумагу или салфетки", — заключает образовательный омбудсмен Украины.

Что говорят в КГГА

На информационный запрос сайта ТСН.ua в Департаменте образования и науки КГГА нам сообщили, что согласно решению Киевсовета от 8 декабря 2022 года №5828/5869 "О бюджете города Киева на 2023 год" районным в городе Киеве государственным администрациям утверждены расходы в сумме 50,33 млн грн для закупки малоценных товаров на бытовые нужды заведений общего среднего образования. При этом приоритетные направления закупки товара главные распорядители бюджетных средств – РГА – определяют самостоятельно.

Сбор наличных средств участниками образовательного процесса и работниками учебных заведений города Киева на территории учебных заведений категорически запрещен / Фото: УНИАН

В Департаменте добавляют, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 9 июня 2021 года №590 "Об утверждении Порядка выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения" органами Государственного Казначейства установлена очередность оплаты платежей, замедляющая закупку товаров.

Другими источниками финансирования учреждений общего среднего образования могут быть:

доходы от предоставления платных образовательных и других услуг;

благотворительная помощь в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных организациях;

гранты;

другие источники финансирования, не запрещенные законодательством.

"Законом Украины "О благотворительной деятельности" определено, что благотворители совместно или индивидуально могут осуществлять благотворительную деятельность на основании добровольного выбора одного или нескольких таких ее видов. Согласно статье 30 Закона Украины "Об образовании", учебные заведения, получающие публичные средства обязаны обнародовать на своих веб-сайтах смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости, а также о средствах, полученных из других источников, незапрещенных законодательством". – рассказывает сайту ТСН.ua Илья Пасько, и.о директора Департамента образования и науки КГГА.

Он добавляет, что согласно приказу Департамента от 3 октября 2017 года № 930 "О прозрачности и открытости деятельности учебных заведений" сбор наличных средств участниками образовательного процесса и работниками учебных заведений города Киева на территории учебных заведений категорически запрещен.

Вместе с тем, в учебных заведениях и их структурных подразделениях может действовать родительское самоуправление. Вопрос деятельности родительского самоуправления регулируется статьей 30 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", работники учебных заведений не имеют права вмешиваться в их деятельность.

Роман Бондаренко о родительском комитете и законно ли просить деньги у родителей на содержание школы

Как бороться с буллингом?

В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об образовании" руководитель учебного заведения обеспечивает создание в заведении безопасной образовательной среды, свободной от насилия и буллинга (травли), в том числе рассматривает заявления о случаях буллинга соискателей образования, их родителей, законных представителей, других лиц и выдает решение о проведении расследования; созывает заседание комиссии по рассмотрению случаев буллинга для принятия решения по результатам проведенного расследования и принимает соответствующие меры реагирования.

Кроме того, согласно статье 30 Закона Украины "Об образовании", учебные заведения обязаны обеспечивать на своих веб-сайтах открытый доступ к такой информации и документам:

порядок представления и рассмотрения (с соблюдением конфиденциальности) заявлений о случаях буллинга (травли) в учебном заведении;

порядок реагирования на доказанные случаи буллинга в учебном заведении и ответственность лиц, причастных к буллингу.

"Фонда школы" не существует

Законом Украины "Об образовании" и Законом Украины "О полном общем среднем образовании" не определено понятие "фонд школы" и не предусмотрен порядок его формирования.

"В случае возникновения ситуаций с неправомерным сбором средств по требованию работников учреждений общего среднего образования, предлагаем обращаться в правоохранительные органы и сообщать о таких случаях Департамент образования и науки КГГА или управление образования соответствующих районных в городе Киеве государственных администраций для принятия управленческих решений в пределах полномочий", — отмечает Илья Пасько.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о скандале со школьными обедами в Киеве: детей льготников кормят овощами, других за деньги – мясом.

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