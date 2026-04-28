- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1230
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсионерку из Хмельнитчины заставили вернуть государству 60 тысяч гривен: что произошло
В Каменце-Подольском осудили женщину, купившую 2 группу инвалидности за $3700. Подсудимая ни разу не была в больнице, где ей «рисовали» диагнозы.
Каменец-Подольский горрайонный суд вынес приговор уроженцу Виньковецкого района за масштабные махинации с медицинскими документами. Женщина, не имея никаких реальных болезней, через посредника оформила статус лица с инвалидностью и почти два года незаконно получала пенсию.
Об этом говорится в приговоре суда.
Прайс на «болезни»: 3700 долларов за статус
История началась летом 2023 года. Обвиняемая решила обеспечить себе стабильный доход от государства. Из-за знакомых она нашла контакт «нужного человека». Схема оказалась простой и дорогой:
$3500 — женщина передала неизвестному мужчине в Хмельницком вместе со своими анкетными данными для «оформления» ІІ группы;
$200 – доплатила за готовую справку через 3 месяца.
Следствие установило, что в медицинские карты КНП «Многопрофильная центральная районная больница» Слободско-Кульчиецкого сельского совета и больницы Каменец-Подольского были внесены фейковые записи о «лечении» женщины в 2020–2022 годах. Ей «нарисовали» тяжелый диагноз — двусторонний гонартроз ІІІ степени с нарушением походки.
«Дистанционное» лечение
Обвиняемая в суде откровенно призналась: она ни разу не была в городе Каменец-Подольский и никогда не переступала порог указанных больниц . Все подписи врачей и печати на направлении МСЭК были поддельными.
На основании этих фальшивок женщина с июля 2023 года по июнь 2025 года успела получить от государства 59 283 гривны пенсионных выплат.
Приговор суда: раскаяние и возврат денег
Когда махинацию разоблачили правоохранители, женщина не стала отрицать вину. Она искренне раскаялась и вернула Пенсионному фонду всю сумму незаконно полученных средств.
Решение суда:
Признать женщину виновной в мошенничестве и подделке документов ( ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины ).
Назначить наказание в размере 2 лет ограничения свободы .
На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год .
Взыскать в пользу государства 7702 гривны за судебные экспертизы.
Также осужденная обязана пройти пробационную программу «Изменение прокриминального мышления». Этот приговор стал очередным напоминанием о том, что продолжающиеся в Украине массовые проверки МСЭК не оставят шансов владельцам «купленных» групп инвалидности.