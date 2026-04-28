Пенсионерку из Хмельнитчины заставили вернуть государству 60 тысяч гривен: что произошло

Женщина придумала, как оформить пенсию

Каменец-Подольский горрайонный суд вынес приговор уроженцу Виньковецкого района за масштабные махинации с медицинскими документами. Женщина, не имея никаких реальных болезней, через посредника оформила статус лица с инвалидностью и почти два года незаконно получала пенсию.

Об этом говорится в приговоре суда.

Прайс на «болезни»: 3700 долларов за статус

История началась летом 2023 года. Обвиняемая решила обеспечить себе стабильный доход от государства. Из-за знакомых она нашла контакт «нужного человека». Схема оказалась простой и дорогой:

$3500 — женщина передала неизвестному мужчине в Хмельницком вместе со своими анкетными данными для «оформления» ІІ группы;

$200 – доплатила за готовую справку через 3 месяца.

Следствие установило, что в медицинские карты КНП «Многопрофильная центральная районная больница» Слободско-Кульчиецкого сельского совета и больницы Каменец-Подольского были внесены фейковые записи о «лечении» женщины в 2020–2022 годах. Ей «нарисовали» тяжелый диагноз — двусторонний гонартроз ІІІ степени с нарушением походки.

«Дистанционное» лечение

Обвиняемая в суде откровенно призналась: она ни разу не была в городе Каменец-Подольский и никогда не переступала порог указанных больниц . Все подписи врачей и печати на направлении МСЭК были поддельными.

На основании этих фальшивок женщина с июля 2023 года по июнь 2025 года успела получить от государства 59 283 гривны пенсионных выплат.

Приговор суда: раскаяние и возврат денег

Когда махинацию разоблачили правоохранители, женщина не стала отрицать вину. Она искренне раскаялась и вернула Пенсионному фонду всю сумму незаконно полученных средств.

Решение суда:

Признать женщину виновной в мошенничестве и подделке документов ( ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины ).

Назначить наказание в размере 2 лет ограничения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год .

Взыскать в пользу государства 7702 гривны за судебные экспертизы.

Также осужденная обязана пройти пробационную программу «Изменение прокриминального мышления». Этот приговор стал очередным напоминанием о том, что продолжающиеся в Украине массовые проверки МСЭК не оставят шансов владельцам «купленных» групп инвалидности.

