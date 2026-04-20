"Огненный шар" в небе над Киевом: ученый объяснил причину яркой вспышки

Комета пролетела по небу над Киевом / Фото из открытых источников

В небе над Украиной заметили пролет неизвестного яркого объекта. Вчера вечером в Сети начали появляться многочисленные видео, на которых зафиксировано, как неизвестный объект медленно двигается и ярко вспыхивает в небе над Киевом.

Пользователями социальных сетей выдвигались различные версии по происхождению объекта: от кометы до сгорающей в атмосфере части космического спутника.

ТСН.ua обратился за разъяснениями к ученым, чтобы выяснить природу этого явления.

Версия — вспыхнул метеор

Ученые отмечают, что именно в эти дни наблюдаются активные метеорные потоки из созвездия Лиры. Итак, в небе украинцы могли видеть метеор, сгоревший в земной атмосфере.

По мнению Михаила Орлюка, заведующего отделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины, сгоревший в небе над Украиной метеор был небольших размеров. А мощная вспышка указывает на то, что это был болид — метеор, сгорающий в земной атмосфере.

В эти дни наблюдаются метеорные потоки из потока Лирид (16-25 апреля). В настоящее время наблюдается до 15-20 метеоров в час. Даже небольшие камешки весом в несколько или десятков граммов могут давать яркие следы при сгорании в атмосфере Земли. Это явление сгорания метеора еще называют болидом или огненным шаром», — рассказал ТСН.ua Михаил Орлюк, заведующий отделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины.

К этому ученый добавляет, что пик метеорного потока приходится на 21-22 апреля. Поэтому существует высокая вероятность, что в эти дни яркие вспышки в небе смогут наблюдать в разных уголках земного шара, в том числе и в Украине.

Версия об обломках ракеты

Однако есть еще одна версия: яркий след в небе, который видели украинцы, мог покинуть космический аппарат, который выводил на космическую орбиту спутник. Сообщается, что вторая ступень ракеты не смогла штатно вывести спутник на орбиту. После этого объект вошел в атмосферу и начал сгорать, в результате чего в небе появился огненный шлейф.

Ученый не исключает, что вспышкой в небе могли являться обломки космического аппарата, но эту информацию должны подтвердить соответствующие службы. По мнению ученого, обе версии объясняют необычное явление, которое видели люди в небе.

