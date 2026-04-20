- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 2 мин
"Огненный шар" в небе над Киевом: ученый объяснил причину яркой вспышки
По словам ученого, впереди возможны новые вспышки метеоров.
В небе над Украиной заметили пролет неизвестного яркого объекта. Вчера вечером в Сети начали появляться многочисленные видео, на которых зафиксировано, как неизвестный объект медленно двигается и ярко вспыхивает в небе над Киевом.
Пользователями социальных сетей выдвигались различные версии по происхождению объекта: от кометы до сгорающей в атмосфере части космического спутника.
ТСН.ua обратился за разъяснениями к ученым, чтобы выяснить природу этого явления.
Версия — вспыхнул метеор
Ученые отмечают, что именно в эти дни наблюдаются активные метеорные потоки из созвездия Лиры. Итак, в небе украинцы могли видеть метеор, сгоревший в земной атмосфере.
По мнению Михаила Орлюка, заведующего отделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины, сгоревший в небе над Украиной метеор был небольших размеров. А мощная вспышка указывает на то, что это был болид — метеор, сгорающий в земной атмосфере.
В эти дни наблюдаются метеорные потоки из потока Лирид (16-25 апреля). В настоящее время наблюдается до 15-20 метеоров в час. Даже небольшие камешки весом в несколько или десятков граммов могут давать яркие следы при сгорании в атмосфере Земли. Это явление сгорания метеора еще называют болидом или огненным шаром», — рассказал ТСН.ua Михаил Орлюк, заведующий отделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины.
К этому ученый добавляет, что пик метеорного потока приходится на 21-22 апреля. Поэтому существует высокая вероятность, что в эти дни яркие вспышки в небе смогут наблюдать в разных уголках земного шара, в том числе и в Украине.
Версия об обломках ракеты
Однако есть еще одна версия: яркий след в небе, который видели украинцы, мог покинуть космический аппарат, который выводил на космическую орбиту спутник. Сообщается, что вторая ступень ракеты не смогла штатно вывести спутник на орбиту. После этого объект вошел в атмосферу и начал сгорать, в результате чего в небе появился огненный шлейф.
Ученый не исключает, что вспышкой в небе могли являться обломки космического аппарата, но эту информацию должны подтвердить соответствующие службы. По мнению ученого, обе версии объясняют необычное явление, которое видели люди в небе.
