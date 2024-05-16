Ого сколько ракет: в Крыму прогремели мощные взрывы, россияне в шоке

Российские власти воют, что такого еще не было! На Крымском полуострове переполох, туда залетело несколько неизвестных ракет и разведывательных самолетов, словом, полный "фарш".

Все детали об атаке на Крым и что "минуснулось" — смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Новая атака на Крым

В ночь на 16 мая 2024 года неизвестные ракеты атаковали временно оккупированный Крымский полуостров. Россия убеждает, что ракетную атаку удалось отразить. Но сведения людей говорят совсем обратное, да еще и в Сеть "слили" видео, как в Крыму что-то очень пылает.

Что лжет "власть"

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Согласно сообщениям местных "властей", в Севастополе сработала ПВО. В городе выли сирены из-за массированной ракетной атаки. Оккупантов напугало то, что за последние сутки на временно оккупированном полуострове заметили восемь самолетов-разведчиков. Мол, такого раньше не было.

Собственно, это уже вторая попытка атаковать севастопольский аэродром "Бельбек".

Рашисты же отчитались, что над Крымским полуостровом были сбиты пять ракет. Но вот заявлениям власти противоречат слова очевидцев. А источники мониторинговых каналов заявили, что на аэродроме "Бельбек" произошел пожар, потому что влупили по топливному складу. Позже в Сети появились соответствующие фото и видео. Также пишут о попадании по авиабазе Гвардейска. Но у гауляйтера Развожаева своя версия:

"Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не снимайте и не выкладывайте работу наших военных и результаты вражеских атак. Этим вы помогаете врагу!"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Такого еще не было!" В Крыму прогремели мощные взрывы! Рашисты – в шоке!

Позже с заявлением выступило и российское Минобороны. Там разводят панику: говорят, что по Крымскому полуострову влупили ATACMS:

"15 мая около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией "Республики" Крым".

Конечно, как видим, без деталей, потому что что? Потому что "все сбили". Но так было и в ночь на 15 мая.

Пожар на аэродроме "Бельбек" после "прилета"

Скрыть атаку на Крыму не удалось

Пока в Минобороны РФ заявляли, что сбили 10 ракет ATACMS, а о потерях и повреждениях во время атаки российское ведомство не заявляло, Z-военкоры сообщали о погибших и раненых, но не уточняли их количество.

Но утаить потери не удалось и уже впоследствии российскими пабликами расползлась реальная картина атаки. В ночь на 15 мая "минуснуть" удалось ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. После атаки зенитно-ракетный комплекс вспыхнул. Там два военнослужащих погибли, а еще двое получили ранения. Кроме этого, в результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих.

А телеграм-канал "Голос Крыма" добавил еще одну интересную деталь. На аэродроме "Бельбек" в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, у которого есть 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2, а также Севастопольский авиационно- спасательный центр МЧС России.

Обстрел Белгородской области

Но и это, к слову, не все новости. Влупило "вкусно" и в Белгороде. Тамошний губернатор Гладков воет, что город обстреляли из РСЗО:

"ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, двое мирных жителей пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у другого мужчины — осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгород. В результате прямых попаданий снарядов произошло возгорание гаража на территории частного жилищного домовладения и легкового автомобиля. Пожарными расчетами производится гашение объектов. В настоящее время различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилищных домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных домах выбиты окна, иссечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также обломками иссечены 4 автомобиля. Оперативные и аварийные службы на месте занимаются устранением последствий. Подомовый обход территории будет продолжен в светлое время суток".

Карма в действии!

А что такое, россияне? "Зажигательное шоу" не столь нравится, как наблюдать, как террористы из "Градов" бьют по мирному Харькову? А мы напомним, как это было: колонна гражданских оккупантов молча стояла в пробке и ждала, пока рашисты достреляют из смертоносных "Градов" по Харьковщине.

Россияне стоят в пробке и смотрят, как оккупанты из "Градов" бьют по Харькову

Поэтому нечего выть, все по заслугам. Ну и как видим, "бавовна" все активнее "расцветает" на временно оккупированных территориях, да и в самой России. И что-то подсказывает, что далее будет.

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