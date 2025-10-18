Огонь гуляет по этажам: в Киеве всю ночь и утро горит жилой дом на Печерске (фото, видео)

Пожар на улице Шота Руставели

В центре Киева произошел масштабный пожар, который пожарные не могут укротить уже почти 12 часов. Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Шота Руставели, где огонь тушили всю ночь и тушение продолжается и сейчас.

Об этом рассказал корреспондент ТСН.

В ГСЧС Киева рассказывают, что сообщение о пожаре поступило вчера в десять часов вечера.

«После десяти вечера на место возгорания прибыли спасатели и до сих пор продолжается ликвидация пожара. По состоянию на 8 утра огонь был локализован, но тушение очагов еще продолжается», — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что с начала пожара тушение огня осложнено спецификой застройки.

«Это старый семиэтажный дом, где есть пустоты между стенами, простенками и перекрытиями этажей. Проблема в том, что огонь начал распространяться именно по пустотам простенков. Поэтому спасателям сейчас приходится буквально ловить пламя, используя тепловизоры», — добавляют в столичной ГСЧС.

Предварительно огонь вспыхнул на четвертом или пятом этаже здания. Пустотами пламя разошлось по всему дому. Сейчас спасатели тушат очаги возгорания на верхних этажах.

ГСЧС ликвидируют последствия пожара

Для тушения пламени привлечены две автолестницы, два коленчатых подъемника. Всего около 25 единиц техники и более 80 спасателей.

«Всего для тушения пожара хватает, просто спасателям приходится с помощью тепловизора просматривать все стены и перекрытия, где может тлеть или гореть огонь, которого снаружи не заметно, а он „гуляет“ между этажами. Пожар сложный и затяжной», — объясняют в ГСЧС.

Среди жильцов дома пострадавших нет, люди успели самостоятельно выйти из здания в начале пожара.

В сети пишут, что пожар произошел из-за взрыва в доме аккумулятора. Но спасатели пока эту информацию не подтверждают, говорят, что причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

