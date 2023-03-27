"Огонь и крики": выжившие чудом жители Славянска рассказали о ракетных ударах по городу

Четыре ракеты С-300 выпустил враг сегодня утром по Донецкой области. Две – прилетели по Дружковке. Там разрушен детский дом, но обошлось без пострадавших. Еще две — прилетели по центру Славянска. Там известно о двух погибших и 25 раненых людях.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Ракеты С-300 прилетели по центру Славянска около 10.30. Первые минуты после взрыва – все в пыли, машины горят, уже понятно – есть пострадавшие.

"У нас повреждено 5 многоэтажек и 7 частных домов, в настоящее время в медучреждения города обратились 25 человек с ранениями разной степени тяжести, 5 из которых очень тяжелые и теперь уже 2 погибших", — сказал начальник 4 отдела полиции Краматорского райуправления полиции, полковник полиции Ногин Дмитрий Сергеевич.

Александр с избитым лицом и пожженными волосами вернулся посмотреть, что осталось от его авто – машину посекло еще и выгорела дотла – удивляется еще как сам остался жив – был в админпостройке во время обоих прилетов.

Роман пытается вытащить из автомобиля огромный кусок арматуры. Василий Иванович рассматривает свой избитый забор и удивляется – как он выжил.

Алла была на третьем этаже с котом – теперь смотрит в окно, которого уже нет.

"Оно, как посыпалось, я спряталась. И кот спрятался. Я плохо вижу, потому что инвалид. Но заметила огонь, слышны были крики и плач", — говорит Алла.

Олег спасает самые главные вещи – взял фонарик, фотографии и пищу попугайчику. Мужчина еще не знает, где будет ночевать, но убеждает — уже пришел в себя.

Под завалами в Славянске нашли еще одну жертву: Оперативная информация с места попадания

Напомним, 27 марта оккупанты обстреляли центр города Славянск двумя ракетами С-300. На месте удара горят автомобили, здания завалены.

Читайте также: