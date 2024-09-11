Огонь приближается к населенным пунктам: почему в Ровенской и Волынской области вспыхнули масштабные пожары

Пограничные Черниговщина, Харьковщина и Сумщина горят из-за российских обстрелов. Тушение усложняет то, что часть лесов заминирована. А вот Ровенщина и Волынь горят, в частности, и из-за сжигания сухостоя. Огонь там подбирался вплотную к населенным пунктам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Масштабные пожары в Ровенской области

В Ровенской области тушить пожар спасателям помогает вся округа. Чтобы побороть огонь, спасатели привлекают экскаваторы и бульдозеры. Роют траншеи. Местные переживают, потому что из-за жары и ветра пламя не сдается. Из-за дыма дороги едва видно, полиция останавливает движение и сопровождают по несколько автомобилей в обе стороны.

Дым виден даже у трассы

"Большое задымление, чтобы местное население или другой гражданский транспорт не попало в какое-то ДТП и основное не мешало ГСЧС-работникам тушить пожар сквозь дым", — говорит руководитель отделения полиции №2 Александр Назаренко.

Пожары на Волыни

На Волыни выгорели десятки гектаров. Пока спасатели пожара локализовали, но над лесом еще очень дымит.

Самое масштабное возгорание – это лес в Луцком районе. Здесь площадь распространения огня – около 20 гектаров. Чтобы огонь не распространился, спасатели работают круглосуточно. Помогают даже местные. Работу спасателей усложняет еще и то, что повсюду кустарники и сюда не может проехать техника, так что рукава они протягивают на десятки метров. До ближайшего села чуть больше километра.

На Волыни тушат масштабные лесные пожары

"По всей площади прорыты рвы, чтобы огонь не распространялся", — говорит начальник отдела Киверцовского лесного хозяйства Виктор Мосийчук

Говорят, ежедневно фиксируют в области возгорания из-за курения сухостоя. И еще раз напоминают местным об опасности.

Лесные пожары на Волыни и Ровенщине

Вблизи с. Зализници снова горит кустарники и сухая трава. Ситуацию усложняет жаркая погода и ветер, раздувающий огонь.

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