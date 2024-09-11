Огонь приближается к населенным пунктам: почему в Ровенской и Волынской области вспыхнули масштабные пожары

В Украине загорелись масштабные лесные пожары.
Пограничные Черниговщина, Харьковщина и Сумщина горят из-за российских обстрелов. Тушение усложняет то, что часть лесов заминирована. А вот Ровенщина и Волынь горят, в частности, и из-за сжигания сухостоя. Огонь там подбирался вплотную к населенным пунктам.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Масштабные пожары в Ровенской области
В Ровенской области тушить пожар спасателям помогает вся округа. Чтобы побороть огонь, спасатели привлекают экскаваторы и бульдозеры. Роют траншеи. Местные переживают, потому что из-за жары и ветра пламя не сдается. Из-за дыма дороги едва видно, полиция останавливает движение и сопровождают по несколько автомобилей в обе стороны.
"Большое задымление, чтобы местное население или другой гражданский транспорт не попало в какое-то ДТП и основное не мешало ГСЧС-работникам тушить пожар сквозь дым", — говорит руководитель отделения полиции №2 Александр Назаренко.
Пожары на Волыни
На Волыни выгорели десятки гектаров. Пока спасатели пожара локализовали, но над лесом еще очень дымит.
Самое масштабное возгорание – это лес в Луцком районе. Здесь площадь распространения огня – около 20 гектаров. Чтобы огонь не распространился, спасатели работают круглосуточно. Помогают даже местные. Работу спасателей усложняет еще и то, что повсюду кустарники и сюда не может проехать техника, так что рукава они протягивают на десятки метров. До ближайшего села чуть больше километра.
"По всей площади прорыты рвы, чтобы огонь не распространялся", — говорит начальник отдела Киверцовского лесного хозяйства Виктор Мосийчук
Говорят, ежедневно фиксируют в области возгорания из-за курения сухостоя. И еще раз напоминают местным об опасности.
Вблизи с. Зализници снова горит кустарники и сухая трава. Ситуацию усложняет жаркая погода и ветер, раздувающий огонь.
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