Огонь в Турции распространился на новые популярные курорты: какие провинции в огне (видео)

Огонь в Турции распространился на новые популярные курорты: какие провинции в огне (видео)

Эвакуировали туристов из пяти отелей в Турции.

Большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. Новые очаги возгораний возникли вблизи Бодрума.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В огненной ловушке оказалась бухта Чокертме. Там не удалось сдержать огонь и местные жители были вынуждены спешно уезжать. Также эвакуировали туристов из пяти отелей.

Лесные пожары на турецких курортах начались на прошлой неделе. Пять популярных среди туристов районов, в частности провинции Анталия и Мугла объявлены зонами стихийного бедствия.

Погибли восемь человек и более 8 сотен пострадали. Ответственность за поджоги, из которых и начались пожары, накануне взяла на себя одна из курдских террористических организаций.

Новости мира: в Турции возникли новые очаги возгораний

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османие. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.

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