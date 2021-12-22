Ограбил авто после свидания: в Ровно мужчина будет сидеть в тюрьме три года из-за 500 гривен

Ограбил авто после свидания: в Ровно мужчина будет сидеть в тюрьме три года из-за 500 гривен

Подозреваемый уже ранее был осужден.

В Ровно суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, потому что он украл из автомобиля сумку, в которой было 500 гривен.

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Об этом идет речь в решении Ровенского районного суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина, который в 2019 году был приговорен к 200 часам исправительных работ, 2 февраля 2021 ограбил автомобиль "ЗАЗ". Оттуда он украл сумку стоимостью 184 грн 60 коп, футляр стоимостью 46 грн и 500 грн.

В суде подозреваемый своей вины не признал. Он объяснил, что возвращался с свидания, а в с. Белая Криница, что под Ровно, его догнала полиция и якобы подбросила вещи потерпевшего.

Потерпевший рассказал, что он припарковал свой автомобиль и пошел в супермаркет, а когда вернулся, то увидел, что его ограбили.

На суде сотрудники полиции и еще один свидетель рассказали, что видели, как мужчина грабит авто и задержали его. Эти данные подтверждают и другие доказательства.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.15 и ч.3 ст. 185 УК Украины. Судья учел, что у мужчины уже судимость, и назначил ему 3 года и 1 месяц лишения свободы.

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