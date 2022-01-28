Ограбление со стрельбой: в Киеве у мужчины украли около 10 миллионов гривен

Ограбление со стрельбой: в Киеве у мужчины украли около 10 миллионов гривен

Преступники забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве произошло ограбление со стрельбой. В центре столицы поздно вечером 27 января у мужчины украли около 10 миллионов гривен.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 28 января.

Преступники выстрелили в него из огнестрельного оружия, забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина получил ранения.

Грабителей разыскивает полиция.

Известно, что они скрылись на автомобиле "Ауди" серого цвета.

Ориентировку на авто имеют все столичные патрульные.

Новости Киева: в центре у мужчины украли около 10 миллионов гривен

Напомним, в Кировоградской области двое неизвестных несколько часов издевались над фермером и его женой. Пытали утюгом, битой и током, и стреляли у головы. Требовали отдать деньги и наконец замученные супруги признались, где сбережения.

Читайте также:

На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших и разбирают разрушенные конструкции (фото)

В Черниговской области исчезло более десятка дорожных знаков: кто и зачем их украл

В Сумской области 27-летний мужчина угнал авто и сразу попал в ДТП: видео