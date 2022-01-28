Ограбление со стрельбой: в Киеве у мужчины украли около 10 миллионов гривен

Преступники забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.
В Киеве произошло ограбление со стрельбой. В центре столицы поздно вечером 27 января у мужчины украли около 10 миллионов гривен.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 28 января.
Преступники выстрелили в него из огнестрельного оружия, забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.
Мужчина получил ранения.
Грабителей разыскивает полиция.
Известно, что они скрылись на автомобиле "Ауди" серого цвета.
Ориентировку на авто имеют все столичные патрульные.
Напомним, в Кировоградской области двое неизвестных несколько часов издевались над фермером и его женой. Пытали утюгом, битой и током, и стреляли у головы. Требовали отдать деньги и наконец замученные супруги признались, где сбережения.
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