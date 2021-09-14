Ограничение движения и проверка документов: в Киевской области проведут антитеррористические учения

Ограничение движения и проверка документов: в Киевской области проведут антитеррористические учения

Во время учений возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов.

СБУ в течение следующих трех дней проведет плановые антитеррористические учения на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевщины.

Об этом говорится 13 сентября в сюжете ТСН.19:30.

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Силовики в несколько этапов будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах. Во время учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой: из дома выходить с документами.

"Когда отрабатываются элементы диверсионным проявлениям, конечно диверсанты могут под видом бабушек или дедушки с внуком проникнуть на территорию какого-то объекта. Поэтому документы будут проверяться обязательно. Просим население сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", — говорит пресс-секретарь ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун.

Новости Украины: в Киевской области три дня будут проходить антитеррористические учения СБУ

Напомним, что в Беларуси начались масштабные военные учения, к которым впервые присоединились и боевиками из ОРДЛО.

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