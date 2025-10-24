Ограничение рожать для одиноких и новые правила ЭКО: в Украине хотят ввести скандальный закон

В Украине разгорелся скандал из-за нового закона / © Credits

Запрет суррогатного материнства для иностранцев, ЭКО для украинских пар в исключительных случаях, ограничение применения репродуктивных технологий для одиноких — правительство подало законопроект в парламент, который вызвал бурную реакцию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Женщина рассказала об ЭКО

Елене 40. Ее муж военный. Они мечтают о детях, но обстоятельства этому отнюдь не способствуют. Однако запас ее яйцеклеток катастрофически мал. Елена начала лечение от бесплодия.

Шанс забеременеть естественным путем почти равен нулю. В таком случае клиники предлагают использовать метод экстракорпорального оплодотворения. Это когда в лабораторных условиях яйцеклетку Елены, оплодотворяют сперматозоидом мужчины. Получают эмбрионы. Тестируют их на генетические аномалии, здоровый эмбрион трансплантируют в утробу женщины. Именно для таких пар, как Елена с мужем, утверждают врачи, это наиболее эффективный способ.

Эти процессы решили регулировать чиновники. В августе в парламент был внесен законопроект от имени Кабинета министров.

В частности статья 9, пункт 1 гласит, что «культивирование эмбрионов человека допускается в исключительных случаях для лечения бесплодия и только в случае, если другие методики вспомогательных репродуктивных технологий оказались неэффективными для продолжения рода супругов».

Это означает, что для таких пар, как Елена с мужем, должны пройти длительное лечение всеми другими способами, перед тем как перейти к экстракорпоральному оплодотворению. А времени у них нет. Именно врачи должны выбирать метод лечения пары, а не закон — считают репродуктологи.

Одиноких женщин хотят ограничить в праве на материнство

В праве на материнство по новому законопроекту ограничиваются и одинокие женщины. Ирина Заславец в 19 лет заболела лимфомой Хочкина. Это агрессивное злокачественное заболевание, атакующее лимфатическую систему.

«В 19 лет я не принимала решение не рожать в будущем. Мне никто не сказал, что я могу заморозить свои яйцеклетки. Я бы точно это сделала мне никто не предложил никто не сказал какое твое будущее после того, как ты выздоровеешь», — говорит она.

Через 18 лет Ирина здорова, но онкологическое лечение подорвало ее репродуктивную функцию. Она не замужем, однако готова стать мамой. В таких случаях сейчас репродуктологи используют донорские яйцеклетки, и сперматозоиды, чтобы создать эмбрион.



Однако в новом законопроекте отмечается, что «эмбрион человека должен иметь генетическую связь с родителями (одним из родителей), для которых применяются процедура культивирования эмбрионов».

То есть в случае, если закон с этой нормой примут, стать мамой Ирина не сможет.

«Этот законопроект является полностью дискриминационным меня, как женщину, которая является незамужней меня лишают права. А если я не хочу выходить замуж. Я — женщина, которая имеет жилье, машину, работу, которая имеет хорошее образование, которая может стать надежной мамой», — говорит Ирина.

В Ассоциации репродуктологов утверждают, что 5% из всех, кто обращается за вспомогательными репродуктивными технологиями — это именно одинокие женщины, которые понимают, что материнство больше некуда откладывать, учитывая возраст.

Репродуктологи напоминают и о еще одном аспекте — в условиях войны процент одиноких женщин будет только расти. А страна уже сейчас находится в глубоком демографическом кризисе. Сейчас рождается малышей на треть меньше, чем в довоенные годы — 177 тысяч младенцев. По статистике, 10% из них появляется на свет с помощью современных технологий.

Из парадоксального, что отмечают репродуктологи, представителей их ассоциации изъяли из группы, готовившей документ.

Министерство здравоохранения, которое должно было бы отвечать на замечания врачей, работающих в этой сфере отказалось от комментариев. Законопроект будет рассматриваться на парламентском комитете, и его представители уже прогнозируют немало правок.



Упорядочить эту сферу парламентарии пытались уже дважды. Но предыдущие проекты в сессионном зале достаточного количества голосов не набрали. Сейчас будет третья попытка принять закон, вокруг которого споры разгораются даже на этапе разработки и рассмотрения в комитете.

Что известно о скандале

Закон, регулирующий сферу репродуктивной медицины нужен, потому что эту отрасль время от времени преследуют скандалы. ТСН недавно рассказывала о судебном решении, где судья 3 эмбриона из 6 отдал бабушке и дедушке, чтобы те продолжили род после смерти сына с помощью суррогатного материнства.

Украина фигурирует в ряде международных скандалов, когда детей рожденных у нас, не могут легализовать в странах, где запрещено суррогатное материнство. Это в частности Польша, Италия, Франция, Германия, Австрия, Швеция, Норвегия. Несмотря на это отдельные украинские клиники помогают таким парам стать родителями.



В прошлом году была разоблачена целая сеть клиник, которая предлагали однополым парам в ЕС репродуктивный «ол инклюзив» за 50 тысяч евро. Мужчины — иностранцы фиктивно женились на суррогатных матерях. Известно, что начиная с 2019 года таким образом было вывезено полсотни детей. Погорела сеть во время регистрации одного из малышей.

Суррогатное материнство для иностранцев хотят запретить

В новом законопроекте суррогатное материнство для иностранцев запрещено. А если в паре один из родителей иностранцем, то им доступно суррогатное материнство лишь после 3 лет проживания вместе.

Ограничена в законопроекте и донация яйцеклеток и эмбрионов. Если пара уже реализовала свой родительский потенциал, а криозамороженные эмбрионы остались, государство предлагает их утилизировать. Яйцеклетки и эмбрионы запрещается вывозить за границу. Это влияет на доступ к биологическому материалу иностранцев, но при этом создает ограничения и для украинцев.

80% репродуктивных клиник — это частный бизнес. Иностранцы сюда едут не только за суррогатным материнством, а и за высокими медицинскими технологиями. Репродуктивная медицина Украины является лучшей в Европе. Медицинский туризм даже в войну приносит немалые доходы в бюджет. Новый документ, может привести к закрытию клиник. Но самое главное зарегулирует репродуктивные технологии для украинцев.

