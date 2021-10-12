Ограничения перевозок пассажиров в Украине: кто и как будет контролировать соблюдение новых правил

Ограничения перевозок пассажиров в Украине: кто и как будет контролировать соблюдение новых правил

Ответственность за выполнение новых правил возложена на перевозчиков. Однако как это выполнить, перевозчики пока не знают.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко разъяснил, кого и как будут возить после 21 октября. Накануне Кабмин утвердил новые правила межрегионального перевозки. Согласно им, чтобы добраться из одной области в другую, всем водителям и пассажирам необходимо быть или привитыми, или с ПЦР-тестом. Несовершеннолетних, по словам министра Ляшко, эти изменения не коснутся.

А кто и как будет контролировать пассажиров, говорится 12 октября в сюжете ТСН.19:30.

Автостанция "Киев". Отсюда со всех сторон разъезжаются маршрутки и автобусы. Один из них едет в Ровенскую область. Водитель уверяет, что вакцинирован, и знает, о правительственной новации, которая ждет перевозчиков уже от следующей неделе.

Уже с 21 октября, чтобы добраться из одной области в другую, всем водителям и пассажирам необходимо будет иметь:

Документ, подтверждающий наличие одной дозы вакцины в "желтой" зоне и полный курс вакцинации для "оранжевой" и "красной" зоны.

Сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, справку о выздоровлении от COVID-19 в приложении "Дія". Иностранные сертификаты также будут действовать.

Отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена, сделан не позже чем за 72 часа до поездки.

Ответственность за выполнение возложена на перевозчиков. А как это выполнить, перевозчики пока не знают.

Новости Украины: кто и как будет контролировать соблюдение новых правил межрегиональной перевозки

"Я собираюсь вакцинироваться только для того, чтобы остаться на работе. Только вопрос, кого я буду возить — воздух?", — жалуется водитель Михаил у кассы.

Кассирша тоже говорит, что ее проверять пока не уполномачивали.

Как пассажиры относятся к новации, что их просто так не будут возить — мнения разделились. В салоне только трое привитых и аж один в маске. Непривитые выступают против ограничений.

Новые правила не будут распространяться на перевозку в пределах города или области. Но будут касаться всех автобусов, маршруток, железной дороги и самолетов, которые курсируют между областями.

Это поезд Киев — Рахов. Как проверять пассажиров и главное, заворачивать ли тех, кто придет с билетом, но без серитификата или теста — у проводника ответа пока нет.

Как проверять у большого количества людей документы на COVID-безопасность, сегодня отработали во Львове. Здесь большой футбол. Сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной. На матч пускают только привитых, с ПЦР тестом или экспресс-тестом на антиген, который можно сделать прямо перед входом за 300 грн. С положительным тестом на поле не пускают. Деньги за билеты не возвращают.

Как действовать с пассажирами наземного транспорта, которые придут с билетом, но без справки или сертификата. Возвращать им деньги? Обо всем подробно обещают объяснить в министерствах. Министр здравоохранения уже успокоил, что новации не касаются несовершеннолетних. Пассажиров до 18 лет будут возить по-прежнему.

Напомним, что в Украине с 21 октября будут действовать новые правила для пассажирских перевозок между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины.

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