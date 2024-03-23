"Ограниченно пригодных" будут отправлять на повторный медосмотр: нардеп – об изменениях в мобилизационном законе

Теперь каждый человек действительно получит четкое определение – может ли он воевать и защищать страну или можетбыть списан в запас и перейти к гражданской жизни.

"Ограниченно пригодных" для службы в ВСУ будут отправлять на повторный медосмотр.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона "Єдині новини", комментируя детали нового закона.

"Мы изменили концепцию в целом определения пригодности или непригодности к военной службе. В мирное время за все годы независимости существовали три категории лиц: категория, которая признавалась пригодной к военной службе, категория, которая признавалась непригодной к военной службе, категория, которая признавалась ограниченно пригодной к военной службе в мирное время, но пригодной к военной службе в военное время", – отметил он.

Вениславский напомнил, что на сегодняшний день уже два с лишним года идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация, поэтому вопрос ограниченной пригодности был достаточно сенситивным. Многие лица, признанные в свое время ограниченно пригодными, по медицинским показателям в военное время могут быть признаны годными к военной службе.

"Мы этим законом изменили концепцию и для того, чтобы избежать каких-либо спекуляций, те лица, которые были ограниченно пригодными, должны пройти повторный в течение девяти месяцев осмотр военной врачебной комиссии и быть признанными либо пригодными, либо непригодными к военной службе", – подчеркнул он.

В то же время народный депутат Олег Синютка заявил, что он бы не подчеркивал вопрос, что в течение девяти месяцев нужно пройти повторное обследование. Он подчеркнул, что ключевой вопрос состоит в том, что из украинской армии исчезнет термин "ограниченно пригодный".

"С этим термином сегодня есть большие проблемы. Первая проблема – коррупция... По термину "ограниченно пригодный" очень часто были взятки, неправомерные решения. Теперь каждый человек действительно получит четкое определение – может ли он воевать и защищать страну или может быть списан в запас и перейти к гражданской жизни", – подытожил нардеп.

Напомним, Верховная Рада Украины 21 марта 2024 приняла во втором чтении и в целом проект Закона №10313 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В законе убрали понятие "ограниченно пригодный" для мужчин призывного возраста, оставив норму о полной пригодности или непригодности. Вывод о пригодности или непригодности к военной службе по-прежнему будет определять военно-врачебная комиссия.

Напомним, законопроект №10313, помимо увеличения прав военных, предусматривает запрет размещать определенную информацию в Интернете.

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