Огромная крыса ела булочку в супермаркете Киева: "Рататуй" стала звездой соцсетей — видео

В Госпродпотребслужбе рассказали, как потребителям действовать в таких случаях.

В Киеве в одном из супермаркетов посетители заметили шокирующую картину – огромная крыса обедала булочкой с изюмом. Грызун как-то смог пролезть внутрь витрины с выпечкой.

"К вашему вниманию, крыса элитная. Выкормлена только на отборочном тесте", – написали под видео.

Крыса с аппетитом поедала сдобу и даже не боялась "зрителей", которые снимали его трапезу на видео. Животное, кстати, очень похоже на персонажа известного мультика "Рататуй".

На кадрах видно, что по супермаркету ходят люди. Не исключено, что они могут приобрести сдобу, по которой уже топтался грызун или даже ее грыз.

Огромная крыса ела булочку в супермаркете Киева

Что говорят в Госпродпотребслужбе?

В главном управлении Госпродпотребслужбы Киева ТСН.ua сообщили, что по поводу грызуна в супермаркете на Позняках никто из посетителей к ним не обращался.

Там добавляют, что одного видео для проверки мало, потому что неизвестно, где, когда и кем оно было снято – необходимое заявление от потребителя об обнаруженном нарушении.

"Конечно, такая ситуация недопустима. Но для того, чтобы начать проверку заведения, потребитель должен обратиться на любую горячую линию с соответствующим обращением. В случае наличия такой жалобы, наши сотрудники выезжают для проверки заведения питания или магазина не позднее суток. Поэтому человек, который обнаружил подобное нарушение, должен подготовить соответствующее обращение, а наши инспекторы немедленно начнут проверку", – рассказывает ТСН.ua Олег Рубан, руководитель главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что уже сегодня вместе с представителями района проведут мониторинг заведений торговли и питания в Дарницком районе.

Не минуют и супермаркет, где крыса обедала выпечкой с изюмом. Если указанные факты подтвердятся, то владелец магазина будет нести ответственность за антисанитарию и крыс в заведении.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что супермаркетом в Киеве бегали мыши: что теперь будет с продуктами и магазином (видео).

Боевая единицы и отдушина для побратимов! В горячих точках "выполняет задание" военная крыса

Читайте также:

В Киеве купили шоколад с "сюрпризом": что ползло по орешкам и при чем здесь отключение света

Вспышка отравлений в Киеве из-за отключения света и генератора: что лучше не покупать в магазинах

В Киеве заметили уникальных тараканов: живут в супермаркете и не боятся мороза (видео)